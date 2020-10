Zaaloverzicht: Landstede Hammers pakte tegen Apollo eerste seizoenszege

Eerste zege Landstede Hammers

De basketballers van Landstede Hammers boekten vanmiddag een simpele zege in de Basketball League. Apollo werd in Amsterdam met 90-66 verslagen. Na het eerste kwart was het 19-25 en bij rust was Landstede al uitgelopen naar een verschil van twintig punten: 33-53. Dat verschil wist de Zwolse ploeg vast te houden in het derde kwart: 50-71. In de laatste tien minuten liep het dus nog iets verder uit. Het was de eerste zege voor de Zwolse ploeg na de nederlaag in de seizoensopener van vorige week tegen Heroes. Bekijk hier de stand en het programma in de Basketball League.