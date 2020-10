Zaaloverzicht: Landstede pakt eerste seizoenszege, ook winst heren en dames Ravijn en Apollo 8

Op deze zaterdag staan er wedstrijden op het programma bij het basketbal, volleybal en waterpolo in de zaal. Hieronder houden we je op de hoogte van de laatste resultaten.

Eerste zege Landstede Hammers

De basketballers van Landstede Hammers boekten vanmiddag een simpele zege in de Basketball League. Apollo werd in Amsterdam met 90-66 verslagen. Na het eerste kwart was het 19-25 en bij rust was Landstede al uitgelopen naar een verschil van twintig punten: 33-53. Dat verschil wist de Zwolse ploeg vast te houden in het derde kwart: 50-71. In de laatste tien minuten liep het dus nog iets verder uit. Het was de eerste zege voor de Zwolse ploeg na de nederlaag in de seizoensopener van vorige week tegen Heroes. Bekijk hier de stand en het programma in de Basketball League.

Vrouwen Jolly Jumpers kansloos

De vrouwen van Jolly Jumpers waren kansloos in en tegen Den Helder. In Noord-Holland werd het 79-44. De Tubbergse dames verloren vorige week ook al van Loon Lions en dus wacht het nog op de eerste punten.

Apollo 8 begint met zege op Sliedrecht

De volleybalsters van Apollo 8 begonnen de Eredivisie met een zege op Sliedrecht Sport, de ploeg die vorige week de Supercup in de wacht sleepte. De eerste set ging met 25-15 naar Sliedrecht, maar Apollo won daarna met 26-24, 25-21 en 25-20. Morgen speelt Set-Up'65 bij Talentteam Papendal. De Overijsselse derby tussen Eurosped en Zwolle gaat niet door.

Zege heren en dames Ravijn

De waterpoloheren van het Ravijn boekten een nipte zege op Polar Bears. In Nijverdal werd het 6-5. Het was een gelijkopgaand duel, waarin de thuisploeg in de laatste periode aan het langste eind trok. Het was de tweede zege in twee duels voor de Overijsselaars.

De vrouwen van de Nijverdalse ploeg hadden een makkelijke avond in het Overijsselse onderonsje bij Swol 1894. In Zwolle werd het 3-22. Beide ploegen hadden vorige week het eerste duel verloren. Dit is de stand bij de vrouwen.