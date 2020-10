Uitslagen zaterdagvoetbal: GA Kampen koploper, volle buit d'Olde Veste en zevenklapper Quick'20

Go Ahead Kampen is de nieuwe koploper in de 1e klasse D Oost. Het won op eigen veld met 1-0 van DTS Ede en zag csv Apeldoorn en KHC punten verspelen.

d'Olde Veste trok in de 1e klasse E Noord de goede lijn door en won ook de vierde wedstrijd. Het is nog zonder puntenverlies. Vanmiddag werd Drachtster Boys met 3-2 verslagen.

Datzelfde geldt voor Quick'20 in de 2e klasse H Oost. De Oldenzalers willen zo snel mogelijk naar de hoofdklasse en zijn dit seizoen dus goed op weg. Stadsgenoot De Esch werd met liefst 7-1 opgerold. Sparta Enschede en Hulzense Boys wonnen daar ook en zijn ongeslagen.

Gramsbergen was in de 2e klasse J Noord de betere van De Weide en blijft daardoor ongeslagen. Het moet FC Meppel, dat alles won, nog boven zich dulden.

Oranje Nassau is de enige ploeg in de 3e klasse D Oost die nog niet verloor en is dan ook de koploper. AJC'96 werd met 2-0 verslagen. De derby tussen SVVN en DES kreeg geen winnaar. Het werd 2-2.

Nieuwleusen won vanmiddag de topper van Hoogeveen in de 3e klasse D Noord en is daar op doelsaldo nu koploper.

De Overijsselse ploegen in de 4e klasse D Oost doen het goed en staan op de plekken één tot en met vier. Wijthmen kwam niet in actie, maar is wel de trotse koploper.

Ook in de 4e klasse D Noord zijn de bovenste plekken bezet door de Overijsselse ploegen. DKB is de koploper met de volle 12 punten uit 4 duels en VHK staat op plek twee.

In de 4e klasse E Oost was het een doelpuntrijke middag. Liefst 37 doelpunten vielen er daar in vijf wedstrijden. De meeste waren er te noteren bij GFC - RDC. Daar werd het 8-4. De ploeg uit Goor is ook de koploper met tien punten.

Lemele won in de 4e klasse F Oost van SP Daarle en dat was de vierde zege in vier duels. Achilles'12 kwam niet in actie. De Hengeloërs hebben na drie duels ook de volle buit.

In de 4e klasse G Oost geldt dat voor Rigtersbleek. De Enschedeërs versloegen Barbaros met 2-1 en pakten daarmee de vierde zege. Het duel tussen Eilermark en Berghuizen werd afgelast. Die ploegen wonnen allebei drie keer in de eerste drie duels.

Onderin het amateurvoetbal is het een repeterend verhaal voor Blokzijl. In de 5e klasse A Noord verloor het ook het vierde duel van het seizoen en is het hekkensluiter. Een plek die de ploeg de laatste jaren niet onbekend is.