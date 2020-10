Jay Idzes maakt eerste doelpunt in betaald voetbal: "Ik krijg altijd te horen dat ik niet scoor"

Jay Idzes was vanavond belangrijk voor Go Ahead Eagles tijdens de 2-0 zege op MVV. De middenvelder kopte de openingstreffer binnen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.

"Ik krijg altijd te horen dat ik niet scoor. Het is altijd fijn om het team te helpen, op wat voor manier ook. Ik ben meestal niet degene die scoort of eigenlijk helemaal niet. Maar het is fijn om het team hiermee te kunnen helpen", aldus de middenvelder.



Durven voetballen

Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Idzes zag zijn ploeg ook minder spelen na rust: "In de eerste helft durfden we wel te voetballen en in de tweede helft komen we eigenlijk niet meer aan voetballen toe. Het werd veel lange ballen, veel rennen. Omdat we in de eerste helft durven te voetballen, worden we ook beloond. En ook gewoon de wil en de drive om te winnen. Dat was vandaag ook wel erg bij ons aanwezig."