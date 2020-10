Organisatie tevreden over mini-FBK Games in leeg en nat FBK stadion

Zelf noemt Hans kloosterman het een ingelaste wedstrijd en is het geen alternatief voor de eerder dit jaar afgelaste FBK Games. Op diverse afstanden konden nationale en internationale toppers de tijden nog even aanscherpen. Sifan Hassan liep een nieuw Europees record op de 10.000 meter.

Corona coördinator

Vrijwilliger van de FBK Games Bas van der Schaaf liep met een oranje hesje rond en was vandaag corona coördinator. "Ik moet zorgen dat mensen die met atleten in aanraking komen anderhalve meter afstand houden en mondmaskers dragen. Ook mogen er geen toeschouwers binnenkomen. Ondanks de omstandigheden is het toch genieten."

Stil

Yasmine Abbes was een van de atletes die in actie kwam. "Als ik loop hoor ik m'n ouders of mensen op de tribune mijn naam roepen, dat was nu niet het geval. Bijzonder was ook dat het m'n eerste 1.000 meter was en dan meteen in zo'n sterk deelnemersveld." Britt Roos liep ook de 1.000 meter. "Het was best wel gek want normaal hangt er zo'n lekker sfeertje, ik ben toch blij dat ik nog een keer heb kunnen lopen."

Schrammetje

De vier EHBO'ers hadden een rustige middag, ze hoefden maar een keer in actie te komen. "We hebben een iemand met een klein schaafwondje op het hoofd geholpen en verder niets. Normaal is het stadion en de parkeerplaats afgeladen vol en hebben we genoeg te doen."

Live-stream

"Die lege tribunes horen er nu even bij, pijnlijk is dat de atleten zo goed voorbereid waren en in de stromende regen moesten lopen", zegt Ellen van Langen directeur van de FBK Games. "De tribunes waren leeg maar voor de buis was het volle bak. Via een livestream hebben toch duizenden mensen kunnen genieten van topatletiek in Hengelo."