Opnieuw autobrand in Enschede: 41e dit jaar

Afgelopen nacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Enschede. De wagen stond geparkeerd aan de Beatrixstraat en ging volledig verloren. De politie gaat uit van brandstichting.

De brand werd rond half twee vannacht ontdekt door voorbijgangers. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het is de 41e keer dit jaar dat er in Enschede een auto in brand vliegt. Afgelopen nacht aan de Beatrixstraat, de nacht er voor ging in de Esmarkerrondweg ook al een auto in vlammen op. Die wagen ging door de brand zelfs spontaan rijden en kwam tegen een heg tot stilstand.

Brandstichting

De politie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de brand. Vermoed wordt dat het vuur is aangestoken. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar buurtbewoners die mogelijk camerabeelden hebben van de Beatrixstraat.