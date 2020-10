Fietsenwinkel Olst woest: 'Fietsendief' na paar uur weer op vrije voeten

Hij had er al een slecht onderbuikgevoel bij en dat bleek terecht. Eigenaar Cees Ripperda van de gelijknamige fietsenwinkel in Olst betrapte zaterdag een 'fietsendief' en waarschuwde de politie. Maar omdat Ripperda te vroeg ingreep, gaat de 'dief' vrijuit.

De man kwam afgelopen zaterdag de winkel binnen en had belangstelling voor een speciaal type e-bike uit het duurdere segment. Uiteindelijk kreeg de man de fiets mee om een proefritje te maken, maar eigenaar Cees Ripperda vertrouwde de boel niet.

Hij besloot op zijn eigen fiets achter de man aan te rijden. Hij zag zijn e-bike regelrecht naar het station van Olst rijden, waar de man vervolgens met de onbetaalde fiets op de trein wilde stappen. De prijskaartjes had hij inmiddels verwijderd.

Wel of geen diefstal

Nadat Ripperda de man op het perron aansprak, ging hij er lopend vandoor. Cees bleef met de fiets achter en waarschuwde de politie, waarna agenten in de winkel beelden van de man kwamen bekijken. "De agenten herkenden hem direct en wisten ook gelijk waar hij woonde. Ze vertelden dat het een bekende veelpleger is. Hem aanhouden was dus niet zo ingewikkeld", vertelt Cees Ripperda.

De man werd kort daarna aangehouden en meegenomen naar het bureau. Ripperda deed aangifte en ging er vanuit dat de zaak daarmee officieel afgehandeld zou worden. Maar korte tijd later kreeg hij een telefoontje: de man was weer vrijgelaten omdat er volgens het Openbaar Ministerie te weinig bewijs is. Ripperda had de man te vroeg staande gehouden en daardoor was er te weinig bewijs voor diefstal.

Ripperda schrijft of Facebook woest te zijn over de gang van zaken en wil met de politie in gesprek over de zaak.