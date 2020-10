Enkele tientallen kerkgangers bij dienst Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

Minder kerkgangers dus, en ook minder gezangen. Al ging dat niet van harte, want zingen is voor de kerk een belangrijk deel van de kerkdienst. Het advies om mondkapjes te dragen bij het in- en uitgaan van het gebouw legde de kerk in Staphorst wel naast zich neer. Kerkgangers mogen zelf bepalen of zij dat willen. Een handjevol kerkgangers ging vanochtend met mondkapje op het kerkgebouw binnen.

Veel kritiek

De afgelopen week kreeg de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heel veel kritiek op de manier waarop de diensten werden gehouden. Veel mensen vielen over het maximum van zeshonderd mensen per dienst - de kerk heeft op zondag drie diensten - en het zingen van liederen, terwijl voor bijvoorbeeld horeca, sportwedstrijden en winkels strenge regels gelden. Het kwam de kerk in Staphorst zelfs op tientallen doodsbedreigingen te staan.

Voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was de ophef reden om met de verschillende koepelorganisaties in gesprek te gaan over onder meer het aantal bezoekers van de diensten. De uitkomst van dat gesprek was dat Nederlandse kerken vrijwillig zouden teruggaan naar dertig mensen per dienst en dat er niet meer samen gezongen zou worden.

'Geen idee wat kerk zijn betekent'

Tijdens de preek kwam de voorganger van de kerk in Staphorst terug op de ophef. Hij zette grote vraagtekens bij de rol van de Haagse politiek, die volgens hem geen idee lijkt te hebben wat het betekent om kerk te zijn en dat het compleet anders is dan een liefhebberij of vrijetijdsbesteding zoals naar een kroeg of bioscoop gaan.