Overvaller bejaarde vrouw Haarle na anderhalf jaar vluchten alsnog aangehouden.

Hij werd afgelopen donderdag nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden voor zijn rol bij een brute overval in augustus 2018 op een 75-jarige vrouw in Haarle. Toen was hij nog spoorloos en al anderhalf jaar uit het zich van de politie. Vanavond werd de 23-jarige overvaller aangehouden in het huis van zijn moeder in Rosmalen.

Het 75-jarige slachtoffer slachtoffer werd midden in de nacht overvallen in haar slaapkamer door meerdere gemaskerde mannen. De 23-jarige is de enige die aangehouden en veroordeeld werd voor de overval. Hij was een pakketbezorger die na een bezorging de latere overvallers niet alleen tipte dat de bewoners op vakantie zouden zijn, maar bracht hen ook met de auto vanuit Brabant naar de woning in Haarle.

Stervende opa

De 23-jarige weigerde na zijn aanhouding om namen te noemen van andere verdachten. De Brabander kreeg anderhalf jaar geleden een schorsing uit zijn voorlopige hechtenis om afscheid te nemen van zijn stervende opa. Uiteindelijk reed hij in één ruk door naar een Duits vliegveld waar hij een vlucht naar Turkije nam.

De man kwam uiteindelijk weer terug naar Nederland, maar meldde zich niet bij justitie. Hij deed het tegendeel, begon een eigen bedrijf met meerdere werknemers en deed er alles aan om uit handen van justitie te blijven.

Tijdens zijn rechtszaak liet hij in een brief weten dat hij er trots op was dat het hem steeds lukte om niet gepakt te worden.

Grote schrik

Zijn houding leidde ertoe dat het team van het Coördinatie Executie Taken (CET) met spoed werd ingezet. Zij wisten de 23-jarige te traceren tot in de woning van zijn moeder. Daar werd hij zondagavond tot zijn grote schrik in de boeien geslagen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Almelose rechtbank.