GGD opent nieuwe testlocatie in Oldenzaal (en zo ziet 'ie er uit)

Wie zich wil laten testen op het coronavirus, kan vanaf vandaag ook in Oldenzaal terecht. Het is de vierde testlocatie van de GGD in Twente, na Enschede, Goor en Almelo. Per dag kunnen in Oldenzaal 150 mensen getest worden, maar dat aantal gaat nog omhoog.

Belijning, borden, pionnen en eenrichtingsverkeer: in de grote hal aan de Waterwinweg in Oldenzaal gaat het er uiterst gedisciplineerd aan toe. De afgelopen weken werd er in de hal op het Oldenzaalse bedrijventerrein hard gewerkt aan een nieuwe testlocatie van de GGD Twente.

"In totaal worden vanaf vandaag 1.250 testen afgenomen voor de GGD regio Twente, op vier testlocaties", zegt Dianne Wegereef, teststraatcoördinator voor de regio Twente.

Spreiding van testlocaties

De GGD zegt blij te zijn met de 'geografische spreiding' van de testlocaties. "Maar", benadrukt Wegereef, "vol is vol. Dat je in Oldenzaal woont, betekent niet dat je automatisch ook hier getest wordt. Het kan best zijn dat iemand vanuit Oldenzaal bij wijzen van spreken in Assen getest moet worden."

Naar 3600 testen per dag

Een nieuwe testlocatie optuigen is niet zo maar gepiept. "De voorbereidingen hebben weken geduurd", zegt Wegereef. "Het zoeken naar een locatie, er moeten vergunningen voor verleend worden, alle voorraad moet geregeld worden en we hebben de hele hal aan moeten passen met belijning en dergelijke."

De GGD Twente voert momenteel dus 1.250 testen per dag uit, maar de gezondheidsdienst wil begin volgend jaar dagelijks 3.600 Twentenaren kunnen testen. De teststraten kunnen dat aan, zegt Wegereef. "Zowel in Goor als hier in Oldenzaal kunnen we nog een derde testlijn openen."

Vijfde testlocatie

In Denekamp is sinds een aantal dagen ook een testlocatie geopend. Het gaat om een initiatief van een plaatselijke huisarts en apotheker, die ook de officiële coronatesten uitvoeren. De GGD en de gemeente Dinkelland werken ook samen met de Denekampse teststraat.