Begroting gemeente Kampen positief maar coronacrisis maakt onzekerheden

In het voorjaar van 2019 moest de gemeente Kampen de grootste bezuinigingsoperatie ooit doorvoeren. De stad bezuinigde in totaal 6,5 miljoen euro. Ruim een jaar later zien de cijfers er een stuk beter uit. De stad heeft nu een structureel overschot van zo'n 400.000 euro.

"Maar de inwoners van Kampen gaan wel wat merken van de bezuinigingen die nog worden doorgevoerd in het armoedebeleid, in de cultuursector en het sociaal domein."

'We willen tegenslagen kunnen opvangen'

Toch wil wethouder Van der Sloot van Financiën zich niet rijk rekenen. Integendeel. "We weten niet wat we kunnen verwachten van het Gemeentefonds. De hoogte van de jaarlijkse rijksbijdrage aan gemeenten is nog onzeker en die zou met de coronacrisis wel eens minder kunnen worden. Daar moeten we nu alvast rekening mee houden."

Het college van burgemeester en wethouders wil aanvullende structurele maatregelen nemen om tegenslagen op te kunnen vangen. Daarnaast wil het college terughoudend blijven als het gaat om budgetverhogingen of om de invoer van nieuw beleid.

Kamper wethouder Financiën Irma van der Sloot (Foto: gemeente Kampen/Foto Tennekes)

Inzicht en controle

Want naast de onvoorspelbare ontwikkelingen rond de coronacrisis kent de stad meer onzekerheden. Zo is nog niet duidelijk hoeveel de exploitatie van het gemeentelijk zwembad zal gaan kosten. Ook is dus niet bekend hoe hoog de bijdrage van het Rijk aan de gemeente zal zijn op de lange termijn.

Toch is wethouder Van der Sloot tevreden: "We lopen voor op het bezuinigingsplan en er is meer inzicht en controle op de budgetten. Maar we blijven behoedzaam."