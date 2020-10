Staphorst hoopt op rust na roerige week

Nu is het kerkbestuur weer op zoek naar rust. "Ik hoop dat de journalisten die op zoek waren naar sensatie bij onze kerk ook zoveel begeerte krijgen naar Gods Woord, dat ze zich afvragen waar de rust en het vertrouwen in Staphorst vandaan komt, dat ze zich verdiepen", zegt Albert Bouwman, secretaris van de kerkenraad van de Hersteld Hervormde kerk in het dorp.

Gisteren stond er wederom pers voor de deur van de dorpskerk. De kerkenraad heeft overwogen ze binnen te laten om zo te laten zien hoe de kerk het doet, maar daar was toch weerstand tegen.

Gisteren waren er een stuk minder mensen bij de dienst aanwezig:

"Het negatieve beeld wat veel mensen van ons hebben, kunnen wij niet wegnemen. Wij kunnen alleen maar de rust bewaren. Daarom hielden wij de diensten."

Zeshonderd mensen

Vorige week raakte de gemeente in opspraak omdat er drie diensten werden gehouden waar maximaal zeshonderd mensen welkom waren. Heel Nederland viel over Staphorst heen.

De overkoepelende kerkelijke organisatie CIO en minister Grapperhaus gingen afgelopen vrijdag in overleg. Het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk adviseerde de aangesloten kerken het aantal bezoekers substantieel te verlagen. Verder moet er een hernieuwde bezinning komen op de wijze en frequentie van de samenzang. Ook moeten er bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes worden gedragen, zo luidde het advies.

Hoewel kerken onafhankelijk mogen opereren, werden in Staphorst de maatregelen deels opgevolgd. Gisteren zaten er maximaal tussen de honderd en honderdvijftig mensen in de kerk. Een enkeling droeg een mondkapje bij het binnengaan van de kerk en er werd mondjesmaat gezongen. Er waren drie diensten.

"Hoop dat de rust terugkeert"

"We roosterden de gemeente opnieuw in, zodat de groepen kleiner werden. Er waren minder mensen dan op het rooster stonden. Waarschijnlijk door de media-aandacht", denkt Bouwman. "Het is niet leuk om op weg naar de kerk journalisten tegen te komen, maar ook de coronacijfers in Staphorst speelden mee. We nemen onze verantwoordelijkheid. Zo'n lege kerk is wel erg pijnlijk om te zien."

Hoe het nu verder gaat? "Ik hoop dat de rust terugkeert", zegt Bouwman. "Ik heb begrepen dat er woensdag weer overleg is. Alles hangt af van hoe corona zich ontwikkelt."