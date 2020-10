Boeren geven producten aan voedselbank in Deventer: "Eieren hebben we eigenlijk alleen rondom Pasen"

In het kader van de Dutch Food Week zouden de boeren eigenlijk op de treinstations van Nederland appels uitdelen aan de reizigers. "Door corona is dat niet meer mogelijk en daarom geven we vandaag appels, aardappels en eieren aan deze voedselbank", vertelt Jolanda Kieftenbeld van LTO Salland.

Het thema van de speciale week is "verbinding". Volgens Kieftenbeld is dat precies de reden waarom ze vandaag aan de slag zijn gegaan.

"Vaak weten de mensen niet wat wij allemaal doen, dus we kunnen het niet vaak genoeg vertellen", zegt ze.

De medewerkers van de voedselbank helpen maar al te graag mee met het uitpakken van alle producten. "Het is hartstikke mooi en het laat zien dat we allemaal bij elkaar zijn. Iedereen helpt elkaar, het maakt niet uit of je in een stad woont of een boerderij hebt. We zijn allemaal gelijk", aldus David Cramer van de voedselbank.

"Eieren hebben we bijna nooit"

Er worden in totaal 520 pakketten samengesteld. Daarmee worden minimaal duizend mensen geholpen. "Eieren hebben we eigenlijk bijna nooit, alleen rondom Pasen. Dus, ik ga ook even vragen of we dit vaker kunnen krijgen", zegt Cramer. Op die vraag reageert Kieftenbeld enthousiast. "We gaan met elkaar in gesprek", laat ze weten.