'Pedo-jager' uit Deventer krijgt naast kritiek ook massale steun

Hij kreeg de afgelopen dagen niet alleen karrevrachten kritiek over zich heen, maar ook heel erg veel steunbetuigingen. Nadat rapper Convex Kafka uit Deventer de Facebookpagina Pedofielen Expose Groep Aanpakken oprichtte, telde zijn achterban vrijdag 16.000 leden. In het weekeinde ontplofte de boel. "De teller staat nu op ruim 33.000 leden. Dat is toch een teken dat we goed bezig zijn."

Convex Kafka - of Bouke van de Vrugt, zoals hij bij de Burgerlijke Stand van Deventer staat ingeschreven - is het zat. Het moet maar eens afgelopen zijn met het zalvende beleid ten aanzien van pedoseksuelen, vindt hij. Politie en justitie doen te weinig en de straffen zijn veel te laag.

Waarop hij enkele weken geleden een eigen Facebookpagina lanceerde. Daarop worden foto's en video's geplaatst van verdachte personen. Maar ook hoe pedofielen door zelfbenoemde pedojagers naar een plek worden gelokt, waarna ze worden ontmaskerd. Soms gebeurt dat met naam en toenaam en zonder gezichten onherkenbaar te maken.

Doorn in het oog

Het is politie en justitie een doorn in het oog. Die menen dat hier sprake is van eigenrichting. Ook justitieminister Grapperhaus sprak er al zijn afschuw over uit. Hij is vooral bang dat de pedojagers voor eigen rechter gaan spelen, met alle risico's van dien.

Maar Convex Kafka benadrukt juist dat hij daar niet op uit is. "Sterker, ik heb hiervoor een team van moderators aangesteld. Die checken voortdurend de informatie die op onze Facebookpagina wordt geplaatst. Ongewenste berichten worden verwijderd. "En we waarschuwen mensen niet met valse of ongefundeerde beschuldigingen te komen."

Gesprek wijkagent

Intussen heeft de Deventenaar afgelopen vrijdag een gesprek gehad met de wijkagent. "Die nam telefonisch contact met me op. Het was een goed gesprek. En hebben afgesproken dat we in contact met elkaar blijven."

Convex Kafka stoort zich onder meer aan de nieuwe politieke Partij voor de Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, in de volksmond ook wel de pedopartij genoemd. "Er is al veel tegen gedemonstreerd en ook voor eind oktober staat er weer een nieuwe protestmanifestatie gepland. We zijn sterk tegen deze partij."

'Als daders neergezet'

Hij heeft zich de afgelopen dagen veelvuldig moeten verdedigen. "We kregen nogal wat kritiek. Maar zoals gezegd: wij controleren voortdurend de inhoud van de berichten op onze Facebookpagina. Al kregen we met al die kritiek bijna het idee dat wij nota bene zijn die als daders worden neergezet. Terwijl het volgens mij toch echt juist andersom is."

Maar er is volgens de Deventenaar ook een keerzijde aan al die publiciteit: "We krijgen massale bijval. Niet alleen van sympathisanten, maar ook van heel veel slachtoffers. De teneur is vaak dat zij vinden dat ze bij politie en justitie geen gehoor vinden. En dat onze aanhang dit weekend van 16.000 leden naar 33.000 leden ruimschoots is verdubbeld, is voor mij ook een teken dat we erg goed bezig zijn."