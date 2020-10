Praktijkleerlingen Reggesteyn ontginnen terrein Huis van Vriendschap

Het is nu nog een puinhoop maar de predikant ziet een plek voor zich, waar mensen op verhaal kunnen komen. En waar jongeren die nog niet zo goed weten wat ze met hun leven aan moeten, worden begeleid naar werk en inkomen. Die twee groepen samenbrengen in het Huis van Vriendschap, dat is zijn droom.

Het terrein van het Huis van Vriendschap (Foto: )

Tiny houses

"Dit huisje wordt gesloopt, hier komen drie of vier tiny houses voor in de plaats,", vertelt de predikant. "Daar komen jongeren te wonen die niet meer thuis willen of kunnen wonen." Uit contacten met de woningstichting weet hij dat er veel vraag is naar dit soort huisvesting. Iets verderop op het terrein staan nog twee blokken. Als ze zijn opgeknapt bieden ze plaats aan tijdelijke gasten die rust zoeken.

Om ruimte te maken voor de nieuwe kleine huisjes moet een aantal bomen het veld ruimen. De jongeren gaat voortvarend aan de slag met zagen in verschillende maten. Af en toe werpt een leerling een begerig oog op het elektrische gereedschap, maar daar mogen ze niet aankomen. "Ze zijn nog geen zestien", verklaart docent Hans Mulder.

Vakmensen van de toekomst

Volgens de docent is deze klus perfect voor deze jongeren. "Ze willen met hun handen werken en zijn heel enthousiast. Het zijn de vakmensen van de toekomst." De leerlingen van niveau twee hebben niet veel uitleg nodig. Ze zien het werk en geven elkaar instructies. Het gaat allemaal haast als vanzelf. Mulder zou graag met de leerlingen nog een keer terugkomen. Maar roostertechnisch lijkt dat er niet in te zitten.

Leerlingen verwijderen houtopslag (Foto: )

De een na de andere boom gaat neer en hier en daar worden de paden op het terrein ook weer zichtbaar. De jongeren weten wat ze doen; stenen, sloophout, glas en ander afval wordt keurig gescheiden gehouden van het groen. De stapel takken en stammen op de aanhanger wordt gestaag hoger.

Dwarsverbanden met de kerk

Het lijkt alsof er in al die jaren niets is gebeurd rondom het Huis van Vriendschap. Maar dat is schijn. Er is een stichting Huis van Vriendschap opgericht en het terrein is aangekocht. Kaljouw en zijn vrouw wonen in het huis dat grenst aan het terrein. De stichting opereert los van de kerk, maar er zijn wel veel dwarsverbanden, vertelt de predikant.

Kapel

Achter de pastorie is een bescheiden kapel opgetrokken, waar dagelijks korte bezinningsmomenten zijn. De mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen, maken vaak ook de stap naar vrijwilligerswerk voor het Huis van Vriendschap. Hij beseft dat de realisatie van zijn droom nog ver weg is: "Je moet de tijd nemen, en geduld hebben, maar stapje voor stapje komt het dichterbij."