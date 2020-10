Grote brand bij hondenfokkerij in Hasselt, twaalf honden komen om in de vlammen

In de stal waren op het moment dat de brand uitbrak zeventien honden. Vijf van de dieren zijn gered, de andere twaalf hebben het vuur niet overleefd. De brand is uitslaand, daardoor trekken grote, zwarte rookwolken van de brand vandaan die vanuit de omgeving goed te zien zijn. De rook trekt ook over de A28, waardoor het verkeer mogelijk enige hinder ondervindt.

De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en zet in op het voorkomen van verdere uitbreiding naar de naastgelegen woning. De politie heeft de omgeving afgezet. Verschillende zijwegen die onder de rookwolken liggen zijn afgezet, omdat nog niet bekend is of er asbest bij de brand vrijkomt.

'Handjes nodig'

Volgens Maurice van Zoelen van de Veiligheidsregio IJsselland heeft de brandweer snel gereageerd en groot uitgepakt. "Omdat we de handjes nodig hebben en het ook niet makkelijk is in dit buitengebied om aan water te komen. Gelukkig hebben we de woning, die er heel dicht op staat, kunnen behouden. En natuurlijk ook vijf honden kunnen redden."

Bij de brand is volgens Van Zoelen geen asbest vrijgekomen. Er lagen nieuwe dakplaten op de schuur. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen.

Later meer.