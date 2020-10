Staphorster huisarts: "Zoek elkaar alsjeblieft niet op"

Eén van de huisartsen in de gemeente Staphorst komt met een dringende oproep voor mensen uit het dorp: "Zoek elkaar alsjeblieft niet op". Alireza Pezeshki Nia van de huisartsenpraktijk Rouveen vindt het onverstandig dat mensen elkaar blijven opzoeken, zoals dat bijvoorbeeld in de kerken gebeurt, al is het met weinig mensen. "Gewoon niet doen, ook niet met weinig gelovigen in een groot gebouw."

De arts zegt dit in reactie op alle commotie die ontstond vanwege de kerkdiensten in de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, waar vorige week zondag maximaal 600 gelovigen in de kerk zaten. Afgelopen zondag waren het er tussen de 100 en de 150 in de ochtenddienst. Er waren drie diensten, verspreid over drie gebouwen.



'Niet doen'

De Rouveense huisarts, die ook coronagevallen heeft onder zijn patiënten, raadt dergelijke bijeenkomsten ten zeerste af, ook al worden alle richtlijnen gevolgd en zijn er weinig mensen.

"Niet doen. Het virus heeft maar één doel en dat is zich verspreiden. Het blijft lang in leven op allerlei ondergronden en zingen moet je al helemaal niet doen", zegt de arts die een praktijk heeft met 3400 patiënten in de gemeente Staphorst.

"Ik zal wel kritiek krijgen als ik dit zeg, maar het is mijn taak als arts om dit bespreekbaar te maken. Ik moet wel. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, ook de kerken. Zoek elkaar simpelweg niet op."



Hernieuwde bezinning

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst ontving zondag drastisch minder gelovigen. Aantallen werden niet genoemd, maar geschat wordt dat er maximaal 150 mensen binnen zaten. De gemeente bleef zingen, maar wel minder en mensen mochten zelf weten of ze mondkapjes droegen.

Het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Gemeente in ons land adviseerde de aangesloten kerken na alle commotie het aantal bezoekers van kerkdiensten substantieel te verlagen. Verder moet er een hernieuwde bezinning komen op de wijze en frequentie van de samenzang. Ook moeten er bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes worden gedragen, aldus het advies.

Die mondkapjes hoeven in Staphorst dus niet verplicht te worden gedragen. "Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen", laat de kerk weten.

Gisteren hoopte het kerkbestuur de storm in het dorp gaat liggen. "Ik hoop dat de rust terugkeert", zei de secretaris van de kerk. "Alles hangt af van hoe corona zich ontwikkelt."