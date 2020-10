"Weten waar je geld heen gaat, dát is belangrijk"

"Streekproducten komen van boeren en andere producenten uit de nabije omgeving. Als koper weet je precies waar het product vandaan komt, dat er minder kilometers mee gereden wordt, en dat je met je aankoop ook bijdraagt aan het behoud van het landschap om je heen. Want de boer die je kaas maakt, heeft zijn koeien in het weiland om de hoek."

Koen Olde Hanter vindt het niet meer dan logisch dat de consument steeds vaker voor streekproducten zal kiezen. Over een jaar moet zijn nieuwe winkel open zijn. Een supermarkt met enkel producten uit de omgeving.

Met zijn bedrijf Aanstreekelijk heeft Koen twee winkels in Delden en Oldenzaal. Daar draait het vooral om zuivel, vlees, kaas en eieren. De nieuwe supermarkt moet voorzien in alle basisboodschappen, en alles afkomstig van boeren en producenten uit de nabije omgeving. De nieuwe winkel komt in Lonneker, in het oude gebouw van de boerencoöperatie ABTB.

'Van de boer direct naar de winkel'

Olde Hanter is al een tijdje met het plan bezig. Het kost veel tijd om een vast netwerk van producenten te vinden. "Het is moeilijk om de verschillende producten bij elkaar te krijgen. Omdat we de keten eruit halen, dus van de boer direct naar de winkel, heb je als supermarkt dus heel veel contacten te onderhouden", zegt Koen. "Voor een supermarkt zijn de marges op producten uit de regio niet groot. Ook daar moet je dus slim mee omgaan."

Ook biologisch wil Olde Hanter zijn klanten straks een gevarieerd aanbod bieden. "Maar het belangrijkste is dat je -als klant- weet waar je geld heen gaat. Wat je uitgeeft in de winkel, komt direct ten goede aan het landschap om je heen, waar je weer van geniet. Want de boer waar het vlees en de zuivel vandaan komt, onderhoudt ook dat land om je heen."

Kaas van het Kampereiland, een streekproduct in een Zwolse supermarkt (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Koen is niet bang dat zijn plan niet winstgevend zou zijn. "We worden steeds milieubewuster, ik denk dat de consument daar meer op gaat letten. In dit geval weet je waar je vlees vandaan komt en geef je hetzelfde geld eigenlijk meermaals uit. Je hebt er dus meer plezier van én daarbij is het natuurlijk ook nog een lekker en gezond product."

De gemeente Enschede is enthousiast over de plannen. De verwachting is dat de streekproductensupermarkt open kan aan het eind van de zomer van 2021.