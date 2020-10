Go Ahead Eagles start met routinier Droste tegen De Graafschap

Verder ziet trainer Kees van Wonderen geen redenen om iets te wijzigen na de 2-0 zege op MVV van afgelopen zaterdag. "We hebben best aardige momenten in de eerste helft gehad en te veel geleund op onze verdedigende stelling in de tweede helft. Maar het belangrijkste is even het gevoel van de drie punten, wat stijgen op de ranglijst."



Vertrouwen

Go Ahead Eagles, dat na enkele teleurstellende resultaten was gezakt naar de onderste regionen van de 1e divisie, klom door de zege in één klap naar het linkerrijtje. "We keren weer een beetje terug naar de regio waar we naar toe willen. Hopelijk geeft dat meer ruimte om ons verder te ontwikkelen. Vertrouwen is in een groep heel belangrijk en dat krijg je alleen door overwinningen en door lekker te spelen. En dat hebben we gedaan."

Topteam

Van Wonderen hoopt die lijn door te trekken tegen de Superboeren, maar beseft ook dat die tegenstander van een ander kaliber is dan MVV. "De Graafschap is één van de topteams, ze hebben een goede selectie met veel mogelijkheden. En ze hebben ook veel verschillende wapens in huis, dus dat wordt een aardige test. "

Live op Radio Oost

Het duel in een lege Adelaarshorst begint dinsdag om 18.00 uur en is live te volgen op Radio Oost.