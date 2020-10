Overijsselse sportclubs hebben begrip, maar vinden aan te kondigen maatregelen heel jammer: 'Net zo lekker bezig'

Ze begrijpen het natuurlijk, de voorzitters van Overijsselse sportclubs. Allemaal hebben ze gezien wat uitgelekt is over de persconferentie, die premier Mark Rutte morgenavond houdt. Waarin hij zal aankondigen dat sporten in groepsverband voor 18-plussers voorlopig uit den boze is.Maar jammer vinden ze zeker.

"We hebben sinds maart helemaal niets kunnen doen", reageert Jeanette Lezwijn van de Deventer volleybalvereniging Avior. "We zijn nu drie tot vier competitierondes verder en waren net zo lekker bezig. En dan krijg je dit. Ik begrijp het goed hoor, ik zie ook de cijfers. We hebben de laatste weken echt heel erg ons best gedaan mensen uit de sporthal te weren, de er niet hoorden. We zijn ons heel erg bewust van de zaak. Maar ja, we moeten maar afwachten wat er echt wordt gezegd morgen."

Teleurstellingen gewend

Bij de Oldenzaalse voetbalvereniging Quick'20, goed voor ruim achttienhonderd leden, zijn ze de teleurstellingen wel gewend dit jaar. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de club werd opgericht en er is jaren gewerkt aan een groot jubileumprogramma. Dat sinds corona dus helemaal in het water is gevallen. "Dan kan dit er ook nog wel bij", reageert een gelaten voorzitter Gerard Heskamp.

Hij zou het wel betreuren als behalve de competitie ook de trainingen voor volwassenen worden stilgelegd. "Dat gereis door het hele land, daar kan ik me wel iets bij voorstellen om dat tegen te gaan. Maar de trainingen.....die jongens hebben al heel lang niks kunnen doen en nu zou dat dan weer gaan gebeuren. Dat kan je die gasten niet aandoen, die willen met een bal aan de gang in plaats van weer rondjes te moeten gaan lopen."

Niet als een verrassing

Voor voorzitter Klaas Geert Bakker van basketbalvereniging Uitsmijters uit Almelo komen de maatregelen niet als een verrassing. Binnen zijn vereniging was er al twijfel aan met name het spelen van competitie: “Afgelopen zaterdag hebben we op het laatste moment een wedstrijd van ons eerste team moeten afzeggen, omdat wij een zieke speler hebben. En in mijn eigen team hebben we een speler die positief is getest. Qua besmettingen zijn we bijna Europees kampioen, dus ik snap dit soort maatregelen wel”.

Wat Bakker nog niet snapt is dat er onder de 18 jaar wel mag blijven worden gesport: ”Als dat ook voor wedstrijden geldt heb je alsnog veel reisbewegingen. En we weten inmiddels dat jongeren ook een besmettingsbron zijn. Alleen trainen zou ik beter begrijpen”.

'Niet met halve teams'

Ook bestuurslid Erik Steverink van handbalvereniging Kwiek uit Raalte reageert gelaten. "We hebben al zoveel tegenvallers gehad door het wegvallen van ons publiek en het niet doorgaan van Ribs & Blues, dat ons jaarlijks geld oplevert doordat we vrijwilligers leveren aan het evenement. Gelukkig steunt de gemeente ons waar mogelijk. Maar het zijn geen makkelijke tijden. En wat gaan we na morgenavond doen met de A-jeugd, dat zijn spelers van 17 en 18 jaar? Je kunt niet met halve teams gaan spelen."

Volgens hem lijkt het erop dat de jeugd gewoon door mag blijven spelen na morgenavond. "Onze vereniging bestaat voor het grootste deel uit jeugdleden, dus dat is wel gunstig. We hebben zes seniorenteams en voor zover je dat kunt zeggen na twee speelrondes, het gaat best lekker met dames 1. Het zou me niet verbazen als aan het eind van de competitie, in april volgend jaar, maar de helft van de wedstrijden is gespeeld. We hebben nu al wedstrijden niet kunnen spelen vanwege corona bij de tegenstander. En we hebben veel dames die werken in de zorg. Die kunnen door de week helemaal niet inhalen."

Omnivereniging ABS Bathmen

Afhankelijk van de actuele cijfers wat betreft het aantal besmettingen in Bathmen was omnivereniging ABS eigenlijk wel klaar om weer te beginnen met de activiteiten. Het dorp had zich een eigen lockdown opgelegd omdat het aantal besmettingen fors toenam. ABS had de poorten al een tijdje gesloten. Voorzitter Willem Berends van ABS was er eigenlijk wel klaar voor. "En nou kondigen ze dit aan. Van zulke berichten worden we niet bepaald vrolijk."

Precies weten wat wel en niet mag, doet Berends niet. "We hebben handbal en voetbal, dat zal wel niet verdergaan. Maar hoe zit het met lopen, zwemmen, badminton, jazzdans.....allemaal binnen en geen contactsport. Het zal mij benieuwen wat er gaat gebeuren."

De besturen van de clubs zullen, net als veel van hun leden, morgenavond vol spanning voor de televisie zitten als premier Rutte en minister De Jonge klokslag zeven uur met de persconferentie beginnen. En misschien tegen beter weten in toch stiekem hopen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die vandaag in uitgelekte vorm is opgediend.