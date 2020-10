In 2018 kwam het Nieuwstraatkwartier in Almelo volop in het nieuws. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, Defensie en de gemeente Almelo werkten samen om meerdere drugspanden op te rollen in deze wijk. Het Nieuwstraatkwartier staat ineens op de politieke agenda en heeft een slechte naam. Maar klopt dat wel en hoe beleven de mensen die er zelf wonen de wijk? In de documentaire 'Bewoners van het Nieuwstraatkwartier' komen bewoners uit de wijk zelf aan het woord om te vertellen over hun wijk. Zaterdag 17 oktober om 17.10 uur te zien op TV Oost.

Wie zijn deze bewoners?

We maken kennis met Ugur Çete, hij woont al zijn hele leven in de wijk. Ugur staat ook wel bekend als de 'burgemeester van het Nieuwstraatkwartier'. Hij heeft zijn eigen politieke partij in Almelo en is raadslid. Hij vertelt over zijn band met de wijk en dat hij hoopt er ooit zelfs begraven te kunnen worden. We praten met één van de vijf kappers aan de Nieuwstraat en we ontmoeten Henri Huiting. Zijn fietsenzaak zit al honderd jaar in de wijk en hij is er zelf ook geboren. Henri wil nergens anders heen en vindt alle steun en geluk in het Nieuwstraatkwartier. Aan de Nieuwstraat zitten veel zaken die geleid worden door mensen met een Turkse achtergrond. Deze winkels zitten er vaak al tientallen jaren.

‘Bewoners van het Nieuwstraatkwartier’ zie je op zaterdag 17 oktober om 17.10 uur bij TV Oost. De documentaire wordt elk uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk de uitzending terug via rtvoost.nl/tv/gemist.