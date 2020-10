Twentse stichting regelt sinterklaasfeestjes voor arme gezinnen, maar zit zelf in geldnood door coronacrisis

Stichting Ieder kind een Sint Vriezenveen zorgt er al jaren voor dat arme gezinnen in Twente tóch Sinterklaas kunnen vieren met cadeaus. Maar nu zit de stichting vanwege de coronacrisis zelf in de financiële problemen. "Mocht dit stoppen, dan stemt mij dat heel triest", vertelt voorzitter Erik Pezij.

Ongeveer zeshonderd kinderen staan in het bestand van de stichting uit Vriezenveen. Het zijn kinderen uit gezinnen in heel Twente die het niet breed hebben, maar daar dankzij de inzet van Pezij en andere vrijwilligers even niets van merken.

4500 euro

Normaal gesproken betalen bedrijven de stichting 250 euro voor een bezoekje van één van de sinterklazen van de stichting. "Dat geld kunnen wij dan weer gebruiken voor bezoeken aan de allerarmste gezinnen in de regio, die zelf niet de financiële mogelijkheden hebben om een sinterklaasfeest te vieren. Van dat geld kopen we ook cadeaus voor de kinderen in die gezinnen, zoals kleurboeken, potloden en stiften”, vertelt Erik Pezij van de stichting.

Normaal gesproken komt er zo'n 4500 euro in totaal binnen, maar dit jaar investeren de bedrijven niet. "Je raadt het al: door corona. Die bedrijven geven dit jaar geen geld uit aan een sinterklaasfeestje op de zaak.”

Niet durven

Volgens Pezij komt dat niet eens zozeer doordat de bedrijven geen geld hebben. "Ze durven het simpelweg niet aan om in deze tijden zo’n activiteit te organiseren. Daarbij komt dat bedrijven die ons sponsoren het leuk vinden dat wij daar melding van maken op onze socialemediakanalen. Maar Facebook verbiedt afbeeldingen van Zwarte Piet."

En nu zit de stichting zonder geld. "Sinds drie jaar zijn we een stichting, daarvoor betaalden we - de overige vrijwilligers en ik - alles uit eigen zak. Maar dat houd je niet lang vol. Als stichting zijnde maken we aanspraak op subsidies en fondsen. Maar ook die zijn terughoudender door corona.”

Zelf aanschrijven

Pezij heeft daarom meerdere bedrijven aangeschreven of ze toch niet bereid zijn een bijdrage te leveren. Maar dat loopt nog niet storm. "Tot nu toe hebben twee bedrijven 100 euro gestort.”

Pezij hoopt dat meer bedrijven zich melden. En anders? "Gelukkig kunnen we dit jaar nog wel langs de deuren, want de cadeaus voor dit jaar hadden we al gekocht. Maar volgend jaar? Ik weet het niet. Mocht dit stoppen, dan stemt mij dat heel triest.”