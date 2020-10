Discotheken incasseren tweede klap: 'Alternatief is faillissement'

Zo is de 25-jarige eigenaar van De Leeren Lampe in Raalte, Timo Roescher, nog steeds positief. "We hebben geen keus. De gezondheid staat voorop en we moeten het met de maatregelen doen. Natuurlijk is het vervelend, maar we hebben voor de crisis goed gedraaid en hebben een buffer."

De afgelopen maanden bedacht de eigenaar van de grote horecagelegenheid in Raalte al meerdere alternatieven. "Van een nieuw zitgedeelte in de feestzalen tot een buitenstrand om drankjes te nuttigen. Nu gaan we ons maar weer richten op het thuisbezorgen."

Bekijk in de onderstaande video de reactie van Roescher op de nieuwe maatregelen.

'Moeten voorop lopen voor aandacht'

Discotheek Lucky in Rijssen draaide het tweede weekend van maart nog een normaal weekend, kort daarna moest de tent dicht. Tijdens de lockdown werden er plannen gesmeed voor een restaurant. “Omdat we gewoon iets wilden doen”, zei Michelle Tijhuis, bedrijfsleider van Lucky, afgelopen juli.

Maar ook de deuren van haar gloednieuwe gastrobar kan ze inmiddels weer sluiten. “Wij moeten voorop lopen om aandacht te krijgen. Het grootste bezwaar is dat we na zeven maanden nog zo weinig bereikt hebben en amper iets weten.”

'Totaal geen vooruitzicht'

Michiel Bouwens, eigenaar van Boode in Bathmen, is het daarmee eens. “Je hebt totaal geen vooruitzicht, dat is het grote probleem.” Naast de feestzalen en discotheek heeft Bouwens nog een brasserie. Maar ook die is vanaf vanavond tien uur gesloten. “Je wilt door en soms is dat tegen beter weten in, maar het andere alternatief is faillissement.”

De frustratie van discotheekeigenaren wordt alleen maar groter. Er wordt volgens hen met verschillende maten gemeten. Bouwens: “Koninklijke Horeca Nederland had juist een plan waarbij je onderscheid moet maken tussen cafés en restaurant. Net zoals dat onderscheid in maart werd gemaakt tussen discotheken en restaurants. In een café ligt de nadruk op alcohol, in een restaurant niet.”

“Je kunt je afvragen of de problemen nu niet verschuiven”, zegt Bas Breukers, bedrijfsleider van Dancing Bruins in Saasveld. “De horeca is een maatschappelijke plek waar mensen elkaar volgens de maatregelen kunnen ontmoeten. Achter de voordeur weet je dat niet.”

Rene Tijhuis, eigenaar van Lucky, voelt dat onderscheid ook. “Wat ons enorm stak is dat alle poppodia een uitzonderingspositie kregen. Er werden allerlei cultuurpotjes opengetrokken. Wij functioneren binnen Rijssen eigenlijk op dezelfde manier. Ik gun het de poppodia, maar geef het ons ook."

'Dit gaat nog heel lang duren'

Ondanks de toenemende frustratie draaien de discotheken gewoon door. Lucky gaat een drive-through beginnen waar mensen vanaf morgen al maaltijden kunnen afhalen. “Wij zijn in de basis natuurlijk een discotheek, wij willen mensen een extra beleving geven”, vertelt bedrijfsleider Tijhuis.

“Daarom hebben we een drive-through bedacht met iedere week een ander thema, disco of Halloween bijvoorbeeld. Allemaal om het leuker te maken. We kunnen het allemaal heel oneerlijk vinden en dat vinden we ook, maar dit gaat nog heel lang duren.”

De medewerkers van Bruins gaan morgen in beraad over eventuele plannen. Nadat werd aangekondigd dat er niet meer dan dertig personen in een ruimte mochten zijn, hield Bruins op zondag weer een online bingo. “We denken er ook aan om de cafetaria opnieuw leven in te blazen zodat mensen een patatje kunnen afhalen.”

Bij Boode kunnen mensen vanavond nog voor de laatste keer aan tafel en daarna gaan ze weer terug naar de afhaalmenu’s, net zoals tijdens de eerste lockdown. “Dat gaan we meteen weer oppakken. Je wilt ook gewoon iets doen en contact blijven houden met je vaste gasten.”