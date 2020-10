Ziekenhuis MST hard op weg naar derde corona-afdeling: "Er moet wat gebeuren"

"We hebben al zeven dagen lang hogere aantallen aan patiënten dan vooraf berekend was", zegt Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter van MST. "We hebben behoorlijk veel patiënten opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. Vooral op zaal, maar ook op de intensive care."

Die forse groei gaat steeds meer ten koste van de zorg voor niet-coronapatiënten. "We hebben ongeveer twintig procent van het reguliere zorgaanbod nu al een andere inrichting gegeven. Wij houden er bovendien rekening mee dat volgende week het operatieprogramma aangepast moet worden", zegt de Rooij.

'Niet ongebreideld zorg afbuigen'

De opening van een derde corona-afdeling is volgens De Rooij nu 'zeker' een van de mogelijke vervolgstappen. "Maar we kunnen natuurlijk niet telkens ongebreideld reguliere zorg afbuigen, om een hele hoos aan covidpatiënten op te vangen. Er worden dan ook steeds meer medewerkers ziek. Er moet echt wel wat gebeuren nu."

En dan moet het griepseizoen ook nog beginnen, benadrukt de topvrouw. "Bepaalde bedden hebben we nu geopend voor coronapatiënten, terwijl ze voor het griepseizoen bedoeld waren. Misschien worden er komende winter minder mensen ziek, maar we weten niet hoe dat griepseizoen uit zal pakken."

Minder op IC

Toch zijn er verschillen met de eerste coronagolf. Patiënten hoeven minder snel naar de intensive care en ze liggen er over het algemeen nu een stuk korter. "De huidige piek in coronapatiënten laat vooral zien dat er behoefte is aan klinische bedden, dat zijn de mensen die op zaal worden opgenomen en niet op de IC", zegt De Rooij.

Ze plaatst wel een duidelijke kanttekening. "Wij verwachten dat, als het aantal klinische patiënten stijgt, er naar verhouding ook relatief meer naar de intensive care zullen gaan."

Coronamaatregelen

De Rooij wijst op het belang van de coronamaatregelen. "Als al die patiënten die op enig moment ziek worden tegelijk komen, dan gaan we het hier niet redden. We proberen de stroom patiënten die een beroep doet op het ziekenhuis enigszins te coördineren, door ze niet allemaal tegelijk ziek te laten worden. Daar zijn de coronamaatregelen voor bedoeld."

Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter ziekenhuis MST in Enschede (Foto: RTV Oost)

Weerstand

De bestuursvoorzitter merkt dat de aangescherpte regels in het ziekenhuis in Enschede, zoals het verplicht dragen van een mondkapje, soms op forse weerstand stuit.

"Er is niet altijd begrip voor het feit dat wij voor iedereen een veilige omgeving willen creëren. Mensen geven daar soms op een heel bijzondere manier uiting aan. Ik begrijp dat niet zo goed, ik wil dat ook niet begrijpen. Het helpt niet om de medewerkers van onze beveiliging of de vrijwilligers onheus te bejegenen. Zij doen hun best om het voor iedereen houdbaar te maken."

Nieuwe maatregelen

Het kabinet kondigt vanavond nieuwe maatregelen aan om het aantal nieuwe coronabesmettingen in te dammen.

De Rooij daarover: "Ik denk dat het belangrijk is om te analyseren waar nu de meeste besmettingen uit voortkomen: bij de sportvereniging, in de horecagelegenheid of bij de mensen thuis? Je moet daar ingrijpen waar het effect maximaal is. Dat is mijn persoonlijke mening, maar het is volstrekt duidelijk dat er wat moet gebeuren. Als het de komende twee weken zo door stijgt, dan hebben we allemaal een groot probleem."