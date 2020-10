Hengelose horecaondernemer begint teststraten nu hij zijn zaak moet sluiten

Met zijn eetcafé kan hij moeilijk rondkomen sinds de coronamaatregelen, dus bedacht Mart Groenman wat anders. De eigenaar van Eetcafé Three Musketeers in Hengelo begint een teststraat in Hengelo en in Enschede.

Hij zag het al aankomen, de strengere maatregelen die premier Rutter gisteravond tijdens de persconferentie naar buiten bracht. De amateursport in teamverband ligt aan banden, groepsgroottes worden verder beperkt én de horeca moet de deuren weer sluiten.

"We hebben als horeca-ondernemers al echt een zwaar jaar achter de rug", aldus de balende horecaondernemer. "Onze omzet ging terug met veertig tot vijftig procent, terwijl de kosten doorliepen. En nu moeten we weer een maand dicht."

'Gigantische kater'

Na het slechte nieuws van gisteravond overheerst dan ook de teleurstelling bij Groenman. "Dit is een gigantische kater. Daar sta je dan op woensdagochtend met de tent dicht. We zijn bezig met het afbellen van de reserveringen voor vandaag, want we hebben besloten helemaal niet meer open te gaan. Ook niet de laatste avond. Het is troosteloos."

En dus moet het roer om. Groenman kreeg het advies om iets anders te gaan doen van zijn vrouw. "Zij werkt bij een medisch bedrijf en zei 'je moet iets met die testen gaan doen'. Het voorziet in een behoefte. In het hele land hoor je geluiden van lange wachttijden. Mensen moeten dagen wachten op de test en daarna op de uitslag."

Sneltests

Groenman verdiepte zich in de mogelijkheden en raakte in contact met Enschedeërs die in hun stad al bezig waren met een vergelijkbaar initiatief. Onder één vlag beginnen ze nu een teststraat in Hengelo en Enschede. Sneltests moeten ervoor zorgen dat mensen minder lang op de uitslag van hun coronatest moeten wachten.

De Hengelose ondernemer heeft overigens zelf ook aan den lijve ondervonden wat COVID-19 met je doet. Begin dit jaar lag hij met een coronabesmetting in het ziekenhuis.

Inkomsten

In de maanden na zijn ziekenhuisopname kon zijn eetcafé weer wat omzet draaien, maar dat zit er voorlopig dus niet meer in. Zijn inkomsten moet Groenman nu zien te halen uit coronatests. "Of dat lucratief is? Geen flauw idee. Het lijkt heel mooi, maar als je ziet wat er allemaal nodig is... Het zou mooi zijn als we onderaan de streep iets overhouden, daar zijn we uiteindelijk ondernemer voor."

De werkplek van Groenman zal de komende periode in ieder geval anders zijn dan voorheen, beseft de ondernemer. Geen meezingers door de geluidsboxen, maar een steriele omgeving en een voorraad wattenstaafjes en mondkapjes. "Natuurlijk zie ik liever zingende mensen, lachende gasten. Maar dit is nu een zinvollere invulling."