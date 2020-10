Curator doet aangifte bij FIOD tegen zorgdirectrice

De directrice van de failliete zorgaanbieder Actueel Zorg Twente hangt een strafrechtelijk onderzoek boven het hoofd. De curator, die het bankroet van haar zorgbedrijf onderzoekt, heeft namelijk bij de FIOD aangifte gedaan wegens faillissementsfraude. De zorgdirectrice kwam eerder al in het nieuws omdat ze niet meer wist waarom ze 1,3 miljoen euro van haar bankrekening had opgenomen.

Nadat Actueel Zorg Twente eind 2019 failliet ging, bleek al snel dat de boekhouder spoorloos was verdwenen en om onduidelijke reden de boekhouding had meegenomen. Daardoor werd het onderzoek van curator Eddy Kolkman naar de achtergronden van het bankroet ernstig belemmerd.

Schuiven met geld

In een eerder faillissementsverslag schreef Kolkman dat de zorgdirectrice in een procedure is verhoord voor de rechtbank Almelo. Daarbij ging het om forse geldbedragen waarmee zij schoof tussen de bedrijfsrekening en haar privérekening of vanaf de bedrijfsrekening contant had opgenomen. Daarbij ging het in totaal om 1,3 miljoen euro.

Tijdens het verhoor voor de rechtbank verklaarde de directrice over deze transacties dat ze het allemaal niet meer wist en dat de boekhouder was vertrokken.

Persoonlijk failliet

Omdat niet alleen haar twee zorgbedrijven failliet zijn gegaan, maar de directrice ook persoonlijk failliet is verklaard, had het voor de curator weinig zin om de onderneemster persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de schade rond het bankroet.

Wel heeft de curator bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD. aangifte gedaan van faillissementsfraude.

Overigens blijkt de gewraakte boekhouder wel degelijk wel degelijk te hebben bestaan. In zijn laatste faillissementsverslag schrijft de curator dat hij nog steeds bezig is de boekhouder op te sporen.

Thuiszorg

Actueel Zorg Twente was als eenmanszaak gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde zestien medewerkers. De in totaal 45 cliënten waren twee weken voor het faillissement al bij een andere zorgaanbieder ondergebracht.