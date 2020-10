Burgemeester van Almelo sluit woning na vondst grote hoeveelheid hennepplanten

Vermoedens van een hennepkwekerij kwamen nadat netbeheerder Coteq een preventieve netmeting verrichtte. Daarbij werd het stroomverbruik van een aantal panden geanalyseerd. In de analyse was een duidelijke piek zichtbaar, waaruit geconcludeerd kon worden dat er waarschijnlijk een hennepkwekerij zou zitten in een van de panden. Bovendien kwam er begin augustus een anonieme melding binnen bij de politie. De politie heeft naar aanleiding van deze aanwijzingen een onderzoek ingesteld en ontmantelde in de woning een professionele hennepkwekerij.

Ruim vijfhonderd hennepplanten

In de woning werden ruim vijfhonderd hennepplanten aangetroffen. Een grote hoeveelheid, zegt burgemeester Gerritsen: “In de woning is een groot aantal planten ontdekt, waarvoor illegaal stroom werd afgetapt. Dat levert gevaarlijke situaties op. Het kan brand veroorzaken.”

Hennepkwekerijen kunnen voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden zorgen. Gerritsen benadrukt dat de hulp van inwoners hard nodig is bij het aanpakken van deze criminaliteit: “Buurtbewoners merken vaak als eerste dat er iets aan de hand is. Het is erg belangrijk om hier dan melding van te maken. Alleen samen kunnen we deze vorm van criminaliteit bestrijden.”

‘Help misdaad de wijk uit’

De gemeente Almelo is een campagne gestart om inwoners bewust te maken van de gevaren en gevolgen van het telen van hennep en om hen te stimuleren om vermoedens van hennepkwekerijen en drugslabs te melden. Dat kan bij de politie via (0900) 8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 0700 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.