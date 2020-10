Rijssen-Holten start zoektocht naar geschikte plek windturbines

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft ingestemd met de doelstelling om in de toekomst 178,4 Gwh groene energie op te wekken en in 2030 een reductie van CO2 te bewerkstelligen van 41% ten opzichte van het jaar 1990.

"In de energievisie van de gemeente staat dat zowel zonnepanelen als windmolens ingezet kunnen worden. Nadat er al eerder is nagedacht over waar zonnepanelen kunnen staan, dient zich nu de vraag aan welke locaties geschikt zijn voor windmolens", zegt duurzaamheid wethouder Jan Aanstoot. Rijssen-Holten neemt het bureau Bosch & van Rijn in de arm om uit te zoeken welke locaties geschikt zijn.

Opbrengsten laten landen in Rijssen-Holten

De gemeente wil dat inwoners betrokken zijn bij het in kaart brengen van geschikte locaties. Dit proces wordt begeleid door bureau Over Morgen. Er wordt gekeken naar ruimtelijke mogelijkheden, draagvlak en (financiële) participatie. Het is de bedoeling dat de opbrengsten van windenergie zoveel mogelijk landen in Rijssen-Holten.

Of er daadwerkelijk windmolens komen, daar wil de wethouder niet op vooruitlopen maar de intentie is er wel degelijk. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat we de doelstelling kunnen halen zonder windmolens", zegt wethouder Aanstoot.

Weerstand en steun

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag waar de windmolens technisch kunnen en mogen staan. Daarna worden gesprekken met omwonenden gevoerd. Het college zal dan een afweging maken en de conclusie aan de gemeenteraad voorleggen. Wethouder Aanstoot verwacht wel dat er weerstand zal zijn. "Natuurlijk verwacht ik weerstand, maar ik verwacht net zo goed veel steun voor de initiatieven vanuit de bevolking", zegt Aanstoot.

Er zijn op dit moment nog geen concrete locaties in beeld. "Er zijn natuurlijk wel plekken waar ze niet kunnen of mogen staan. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met aanvliegroutes, natuurgebied en provinciaal of landelijk beleid", zegt wethouder Erik Wessels. "Wij wachten eerst het rapport af".

40.000 euro

De gemeente heeft nog tot 2025 om haar klimaatdoelen ten aan zien van de RES geregeld te hebben. Daarna hebben gemeentes nog vijf jaar over tot 2030 om de doelen te realiseren. Voor de zoektocht is 40.000 euro uitgetrokken. De bedoeling is dat de gemeente in het voorjaar van 2021 conclusies kan trekken.