Dode baby Haaksbergen: moeder vandaag opnieuw voor rechter

De moeder koos er overigens voor om bij deze eerste rechtszaak niet aanwezig te zijn. Vooraf heeft ze aangegeven dat ze vandaag via een videoverbinding de rechtszaak van afstand zal volgen.

Gruwelijke details

De moeder zit al maanden in voorarrest nadat ze in de nacht voor Pasen samen met haar partner haar baby naar het ziekenhuis in Enschede had gebracht. De verwondingen waren dusdanig dat artsen meteen groot alarm sloegen.

Tijdens de eerste rechtszaak kwamen gruwelijke details naar buiten. Zo maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de moeder haar baby Ivo met de ceintuur van haar badjas zou hebben gewurgd, bleek dat er een grote breuk in de schedel was ontdekt en dat de moeder de navelstreng had doorgeknipt zonder die af te binden.

'Koetjes en kalfjes'

Ook meldde justitie enkele verdachte omstandigheden. Zo had de vrouw rond het tijdstip van de bevalling meerdere appjes naar vrienden gestuurd en ook naar haar partner, van wie ervan wordt uitgegaan dat hij de vader is van het kind. Terwijl op dat moment de weeën al in volle gang moeten zijn geweest, gingen deze appjes over 'koetjes en kalfjes'.

Bovendien noemt justitie het merkwaardig dat de vrouw wel samen met haar vriend met de baby naar het ziekenhuis reed, terwijl niet met 112 was gebeld om alarm te slaan.

Zoekteam Defensie

In en rond de woning aan de Jan Vermeerstraat zijn eerder dit jaar meerdere forensische onderzoeken gehouden en ook werd een speciaal zoekteam van Defensie ingezet, waarbij met radarapparatuur de bodem tot meters diep werd doorzocht.

Justitie wilde in het belang van het onderzoek nog niet kwijt of deze onderzoeken wat hebben opgeleverd.

Eerder bevallen

Zoals RTV Oost meldde, is de vrouw al eens eerder bevallen van een baby die slechts korte tijd heeft geleefd. Tijdens de eerste rechtszaak liet justitie weten dat er geen aanwijzingen zijn dat deze baby opzettelijk is gedood, hoewel het onderzoek hiernaar destijds nog niet geheel was afgerond.



Familie en vrienden van de moeder zeggen er echter geen seconde aan te twijfelen dat dit kind een natuurlijke dood is gestorven. Dit zou door een arts officieel zijn vastgesteld. Overigens verklaarde de vrouw tegenover familie en vrienden dat ze in beide gevallen niet wist dat ze zwanger was. Daarvoor zou een medische oorzaak zijn.

Politieverhoren

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de moeder tijdens de vele politieverhoren geen bekentenis heeft afgelegd. Tegenover rechercheurs verklaarde ze onder meer zich niet meer alles te kunnen herinneren van die fatale nacht. Later toonde ze een minder coöperatieve houding.

Toen rechercheurs haar met bepaalde opmerkelijke feiten confronteerden, zou ze volgens justitie hebben geantwoord: "Zoek het maar uit. Dat zal dan uit de onderzoeken wel blijken." Ook tijdens de videoreconstructie, die rond de woning werd gehouden, hulde ze zich in stilzwijgen.

Psychiatrisch onderzoek

Tijdens de vorige rechtszaak kondigde justitie aan dat de moeder zou worden onderzocht door psychologen en psychiaters. Bovendien is de afgelopen tijd een zogenoemd milieuonderzoek gehouden, wat inhoudt dat aan de hand van gesprekken met familie en vrienden een profielschets van de moeder is gemaakt. Naar verwachting worden de resultaten van deze onderzoeken vandaag tijdens de regiezitting uitgebreid besproken.

Waarschijnlijk wordt de strafzaak eind dit jaar of begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.