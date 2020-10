Wesepe heeft er een icoon bij met 'historische' molen

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, de dag voor de bevrijding van Wesepe, werd de molen op last van de bezetter in brand gestoken. De latere man van Riet Dieperink (89) kreeg de taak om dat te doen. "Hij was halverwege de molen toen hij besloot om het niet te doen. Hij kon het niet. Toen hij beneden kwam stonden de Duitsers met hun geweren klaar. Het was de molen of mijn man. Toen besloot mijn zwager het te doen."

'Icoon voor Wesepe'

Het was het einde van de molen, die later nooit meer herbouwd is. Nu, 75 jaar later, is 'ie bijna af. In 2012 ontstond het idee bij Franken. "Ik vind het mooi om historische en authentieke gebouwen terug te plaatsen in het landschap en dat ook mooi achter te laten. Daarnaast leeft het al een tijd in Wesepe, om dit icoon terug te laten plaatsen. Het dorp heeft veel verdriet gehad dat de molen destijds in de brand is gestoken. Een dag voor de bevrijding, moet je nagaan..."

De molen voor 1945 (Foto: De Hollandsche Molen)

Ook bij Dieperink leeft het gevoel voor de molen. "Ik vind het prachtig dat deze molen herbouwd wordt. Het is een icoon voor Wesepe en een onderdeel van mijn familie. Ik ben heel erg blij dat ik dit nog mag meemaken."

Multifunctioneel

"Dit is meer dan alleen een molen", vervolgt Franken. "Dit is niet alleen de herbouw van een monument, maar dit wordt een molen die stroom op gaat wekken en die appartementen gaat huisvesten."

De stroom wordt niet alleen opgewekt voor de mensen die in de molen gaan wonen, maar ook voor een deel van het dorp. "Op deze manier wordt het geen project dat alleen maar geld kost, maar gaat het ook geld opleveren. Het is een investering in de molen, maar ook in het dorp."

Een jaartje nog

Een exacte planning is er niet, maar de verwachting is dat de molen in 2021 helemaal af is. Dan worden de wieken gemonteerd, de generator geplaatst en zal 'ie met volle glorie gaan draaien.

"Dat zal dan hopelijk onder grote belangstelling en met applaus gebeuren. Helaas kon dat vandaag niet, door het coronavirus, maar volgend jaar misschien wel", sluit Franken af.

Bekijk in de onderstaande video hoe de molen geplaatst werd.