Go Ahead Eagles speelt in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen De Graafschap

In de eerste twintig minuten gebeurde er weinig in De Adelaarshorst. Maël Corboz was de eerste die het probeerde, maar zijn schot belande in de handen van doelman Rody de Boer. Aan de andere kant schoot Jordy Tutuarima hard over en kort erna was Jesse Schuurman nog dichterbij, maar bracht Jay Gorter redding. Ook voormalig Eagle Elmo Lieftink was gevaarlijk namens De Graafschap, maar zijn schot werd geblokt in een vol strafschopgebied. Het bleef bij 0-0 in de eerste helft.

Kansen Idzes

Ook na rust duurde het even voor er kansen kwamen. De eerste was na een uur voor Jay Idzes. Hij schoot goed in, maar De Boer hield de bal ui zijn doel. Idzes kreeg even later nog een kans, maar gleed een voorzet van Frank Ross in het zijnet. Meer kansen kwamen er niet en dus bleef het zoals het begon: 0-0.

Go Ahead Eagles - De Graafschap 0-0

Arbiter: Bax

Geel: geen

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (Eersteling/86), Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Corboz; Van Hoeven (Van Kippersluis/61), Hendriks, Ross (Eddahchouri/67).

De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker (Verbeek/63), Schuurman, Lieftink; Van Mieghem (Konings/86), Seuntjens, Hamdaoui (Opoku/75).

