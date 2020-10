Justitie eist een jaar gevangenisstraf en tbs tegen Enschedeër voor brandstichting, inbraak en geweld

De man werd in maart 2018 aangetroffen in een woning aan de Gronausestraat in zijn woonplaats. De woning was overhoop gehaald en overal zaten bloedsporen van de man. Volgens de 31-jarige was hij de avond ervoor ontvoerd door mannen die hem meenamen richting Duitsland. De mannen wilden hem wat aandoen en dat zou hij voorkomen hebben door te vluchten. Toen hij een openstaand raam zag bij de woning sloop hij naar binnen om de politie te bellen. Dat lukte niet omdat het te donker was, aldus de Enschedeër.

Op 1 oktober 2019 zou de man brand hebben gesticht in zijn woning aan de Bruggertstraat. Hij was boos omdat hij zijn flat uit moest vanwege een betalingsachterstand. Terwijl de deurwaarder en politie al voor de flat stonden zou hij een stapel met rekeningen en aanmaningen in brand hebben gestoken en op zijn bank gegooid hebben. Na er een deken overheen gegooid te hebben verliet hij de woning. Politiemensen zagen dat de bank nog smeulde terwijl de deurwaarder zag dat de pitten van het gasfornuis aan waren.

De man zou ook meerdere keren politiemensen bedreigd hebben met messen of een boksbeugel. Ook zou hij een agent bespuugd hebben en met een mes ingestoken hebben op een politieauto. Zijn vriendin deed ook aangifte van mishandeling.

Volgens deskundigen is een tbs met dwangverpleging de enige optie om de 31-jarige Enschedeër verder te helpen in zijn leven én tegelijkertijd om de samenleving te beschermen. De man komt sinds zijn zestiende al in aanraking met justitie en politie en kreeg ook al eens een jeugd-tbs. Ook zat hij al eens 3,5 jaar uit voor een gewapende overval in zijn woonplaats.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.