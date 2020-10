Berging Duits vliegtuigwrak uit Tweede Wereldoorlog bij Millingen begint volgende maand

De berging stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020, maar deze werd uitgesteld in verband met maatregelen rondom het coronavirus. In het vliegtuigwrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van de Duitse piloot. Burgemeester Van Lente is blij dat er nu toch gestart wordt met de berging. “Deze berging is om meerdere redenen erg belangrijk. Om te beginnen voor eventuele nabestaanden. Maar ook omdat het om de eerste berging van een Duits vliegtuig gaat in het kader van het nationaal programma Berging Vliegtuigwrakken.”

Toch heerst er ook teleurstelling. “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de berging in tijden van het coronavirus plaatsvindt. Ondanks het enthousiasme over de berging is het, in verband met de coronamaatregelen, helaas niet mogelijk om een open dag te houden voor geïnteresseerden of om kinderen te verwelkomen bij de berging. En naar beide hebben we natuurlijk wel uitgekeken. We hopen dat we door foto’s en video toch een beeld kunnen geven van de berging.”

Nationaal bergingsprogramma

Eind 2018 kreeg de gemeente Dalfsen het verzoek deel te nemen aan een nationaal bergingsprogramma voor circa dertig tot vijftig vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, waarin zich mogelijk stoffelijke resten bevinden van vermiste piloten en bemanningsleden. Met het programma krijgen gesneuvelde piloten en bemanningsleden een gezicht en wordt er recht gedaan aan de nabestaanden.

Op 19 oktober start Bodac uit Schijndel met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein waar het vliegtuigwrak ligt. Onder meer zal de grondwaterstand tijdelijk moeten worden verlaagd om het wrak veilig te kunnen bergen.