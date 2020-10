Nieuwe stikstofwet roept vragen op bij landbouwsector

Het kabinet reserveert 1 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het wetvoorstel dat ze vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. De uitstoot van stikstof moet de komende tien jaar met 26 procent worden teruggedrongen. Eerder al maakte de minister bekend dat ze 5 miljard uittrekt voor natuurherstel en verminderen van stikstofuitstoot, daar komt nu dus nog een miljard euro bij.

Vrijstelling voor de bouw

Een deel van dat geld kan gebruikt worden om boeren te stimuleren te stoppen met het bedrijf. Er komt onder meer een Omschakelfonds van 175 miljoen euro, dat boeren daarbij moet helpen. Verder wordt de landbouwsector gestimuleerd naar een toekomstbestendige (kringloop)landbouw met minimale stikstofuitstoot.

Voor de bouwsector heeft het wetsvoorstel de ruimte om projecten weer op te pakken. Deze sector wordt vrijgesteld van de verplichte aanvraag van natuurvergunningen die nodig zijn voor bouwplannen bij natuurgebieden, die alleen tijdens de bouwperiode stikstof uitstoten.

Stikstof komt uit alle sectoren

Die vrijstelling van natuurvergunningen roept bij de boeren allerlei vragen op. Jan Brok uit Enter is voormalig pluimveehouder en nu bestuurslid van de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging. "De landbouwsector heeft al heel veel gedaan, sinds de jaren '90 zijn we al bezig met het beperken van de ammoniakuitstoot. En flink te beperken. Nu moeten we weer een stapje er bovenop doen. Dat gaan we ook wel doen, maar laat de landbouwsector het in hun eigen tempo doen. Ik snap dat er huizen gebouwd moeten worden en dat je daar een tijdelijke ontheffing voor nodig hebt. Maar haal die ruimte niet alleen bij de landbouw."

Bestuurslid Jan Brok van de BoerBurgerBeweging (Foto: boerburgerbeweging.nl)

In het voorstel lijkt het erop dat de ruimte die de landbouw inlevert ten goede komt aan de bouwsector. Die heeft ruimte nodig onder meer om het tekort aan woningen in te lossen. Het geld dat daarvoor wordt gereserveerd is vooral bedoeld voor investeringen die de uitstoot van de bouw zelf terugdringen, bijvoorbeeld door elektrische trucks te gebruiken.

"Nu lijkt het erop dat alleen de landbouw die ruimte moet geven. Maar in alle sectoren wordt stikstof uitgestoten, in de industrie, het wegverkeer, kolencentrales, noem maar op. De bouwsector moet over naar elektrisch aangedreven machines. Dat klinkt leuk want dan heb je op die plek geen stikstofuitstoot. Maar die elektriciteit moet ook ergens vandaan komen. En die komt echt niet uit zonnepanelen of windenergie, die komt ergens uit een centrale. Dan zal er op een andere plek dus meer CO2 worden uitgestoten en dat wordt helemaal vergeten. Dus het is gewoon vestzak broekzak en dat schiet niet op."