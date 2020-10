Bekeravontuur HHC en Staphorst ten einde? "Voetbalhart bloedt voor tweede keer"

Het hing natuurlijk al even in de lucht en nu is het definitief: het amateurvoetbal ligt de komende vier weken stil. Voor het betaald voetbal verandert er vooralsnog weinig, alleen hoe zit het met de amateurclubs die zich plaatsten voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker? HHC Hardenberg en Staphorst bereikten vorige week de eerste ronde, maar moeten voorlopig plaatsnemen in de wachtkamer.

"Dit is natuurlijk geen verrassing, want er was al een groot deel van de maatregelen uitgelekt", steekt HHC-voorzitter Bert Beun van wal. Op De Boshoek staat er op woensdag 28 oktober een thuiswedstrijd tegen Vitesse gepland. "Waarschijnlijk geeft de KNVB daar morgen uitsluitsel over. Voor ons is het bijna niet te doen. Die wedstrijd staat gepland over twee weken en wij mogen vanaf morgenavond niet meer trainen."

Voetbalhart bloedt

"De papieren van maart kunnen weer uit de kast", vult Benny Miggels, preses van Staphorst, aan. "Het voetbalhart bloedt voor de tweede keer", doelt hij op de maatregelen tijdens de eerste coronagolf. Voor Staphorst staat er een clash met buurman PEC Zwolle op het programma. "Misschien dat verplaatsen een idee is. De speelkalender zit heel vol, maar volgens mij is er nog wel een klein beetje ruimte."

Openstaande rekening

Twee jaar geleden wist Staphorst op een bomvol sportpark bijna te winnen van PEC Zwolle, maar vergat het zichzelf te belonen en werd er nipt verloren (0-1). "Wij hoopten op een herhaling van twee jaar terug. Onvergetelijk en reclame voor het amateurvoetbal. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik aan die pot denk. Dit is voor Staphorst ontiegelijk zuur, we hebben natuurlijk nog een rekening te vereffenen met PEC Zwolle", vervolgt Miggels.

Financieel

Wedstrijden als deze zijn daarnaast een flinke boost voor de clubkas, mits er publiek welkom is. "Alleen aan kaartverkoop levert ons dat normaliter al 35.000 euro op", zegt Beun. "Deze periode kost een club als HHC heel veel geld, maar gelukkig hebben we genoeg vet op de botten. "

Ook Staphorst wordt financieel geraakt, maar Miggels heeft het met name te doen met de sponsoren. En met die in de horeca actief zijn in het bijzonder. "Ik vind het zo ontzettend sneu. Als alles weer normaal is wil ik kijken wat wij voor hen kunnen betekenen. Dat we ergens iets kunnen vieren. Dat is voor mij een kleine droom. Want wij kunnen niet zonder hen, en zij niet zonder ons."