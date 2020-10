College voor de Rechten van de Mens over woonwagenbeleid Hof van Twente: 'Niet discriminerend'

Het College vindt dat de gemeente sinds juli 2018 voldoende heeft ondernomen om het Goorse gezin een reëel zicht op een woonwagenstandplaats te bieden.

De gemeente stelt dat het nog jaren kan duren voordat er een woonwagenlocatie is gerealiseerd, maar dat dit geldt voor iedere woningbouwontwikkeling. Volgens de verantwoordelijke wethouder Pieter van Zwanenburg bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwoning in Hof van Twente twee tot vier jaar.

Wolters is niet teleurgesteld over de uitspraak. "Ik was er wel op voorbereid en heb nu alle hoop gevestigd op de gemeenteraadsvergadering." Op 24 november vergaderen alle raadsleden van Hof van Twente over dit vraagstuk.

Rondtrekken

Wolters en haar gezin demonstreren al maanden met hun caravan in Goor. Ze eisen twee standplaatsen die volgens hen door de gemeente zijn toegezegd. De demonstratie begon afgelopen zomer voor het gemeentehuis van Hof van Twente en inmiddels staan ze al weken in de Goorse villawijk Kevelhammerhoek. "We gaan de wagen niet meer uit. Ik laat me dit leven niet meer afpakken", aldus Wolters.

Het oordeel van het College kan in de toekomst veranderen als blijkt dat de wachttijd voor een standplaats niet meer vergelijkbaar is met die voor een sociale huurwoning. Dan moet Wolters opnieuw aan zaak aanspannen.

'Uitsterfbeleid'

Nederlandse gemeenten voerden jarenlang een 'uitsterfbeleid' voor woonwagenkampen uit, waardoor woonwagenstandplaatsen werden teruggedrongen. In 2017 oordeelden het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman dat zo'n beleid discriminerend is en afgeschaft moet worden.

In juli 2018 werden gemeenten door een brief van minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken geïnformeerd dat ze hun woonwagenbeleid moesten aanpassen en reizigers binnen redelijk termijn kans moeten maken op een woonplek.