Horeca moet weer dicht: 'We krijgen complimentjes en gelijk een schop onder de kont'

Rutte was duidelijk vanavond. Vanaf morgenavond tien uur gaat de horeca dicht. Voor minstens vier weken, maar na twee weken wordt gekeken hoe de vlag erbij hangt. "Je hoopt dat het nog positief uitvalt, als je al die uitgelekte zaken overdag hoort. Maar dan valt het toch weer enorm tegen. Oké, we mogen blijven zorgen voor de hotelgasten, maar dat houdt ook niet over. We moeten zien wat het wordt", zegt hij terwijl op de achtergrond de telefoon blijft rinkelen en de mailbox volstroomt.

Best gespannen

Voorzitter Jeanette Lezwijn van volleybalvereniging Avior in Deventer erkent dat ze best gespannen was toen Rutte begon met de persconferentie. "Ik vreesde eigenlijk dat ook de jeugd niks meer zou mogen en ben dan ook heel blij dat ze in ieder geval door mogen blijven trainen. Wel jammer dat de competitie niet mag bij de jeugd, maar ook wel weer begrijpelijk. We gaan dit zeker overleven, maar het wordt nu zaak om ervoor te zorgen dat we de komende weken de leden aan de club kunnen blijven binden."

Binnen de vereniging heerst over het algemeen begrip voor de maatregelen, zegt Lezwijn. "Er zijn ook leden van ons die getroffen zijn door corona. Dat brengt het allemaal toch een stuk dichterbij. We gaan er in ieder geval vol voor met z'n allen om het virus eronder te krijgen. Ik hoop echt dat we in januari de competitie weer kunnen hervatten."

Toch niet verwacht

Kroegbaas Hans van Lingen van de Herberg in Ommen wist dat er slecht nieuws aan zou komen, maar had dit toch niet verwacht. "Weer vier weken geen inkomsten. De moed zakt je zo langzamerhand in de schoenen. Stiekem had ik gehoopt dat het twee weken zou duren, of dat we overdag wel open zouden mogen. Niet dus. Jammer wel dat het grootste deel van de horeca zich goed aan de regels houdt en een enkeling niet. Waar we nu dus allemaal voor moeten boeten."