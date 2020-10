Wat vind jij: Door de nieuwe maatregelen heb ik er vertrouwen in dat we snel verbetering gaan zien

We gaan dus een gedeeltelijke lockdown in, die heel dicht in de buurt komt van de intelligente lockdown die in maart van dit jaar werd afgekondigd. "Deze keer moet de hamer groot genoeg zijn om het virus plat te slaan", stelt Rutte.

Volgens minister Hugo de Jonge moeten we de nieuwe maatregelen waarschijnlijk een week of vier volhouden, maar over twee weken wordt de balans opgemaakt. "Als het onvoldoende effect heeft, is een volledige lockdown onvermijdelijk", waarschuwde hij.



