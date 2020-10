'Amateurs' Eurosped teleurgesteld na nieuwe coronamaatregelen: "Wij trainen ook iedere dag"

Op het hoogste niveau spelen, iedere dag trainen, alles laten voor je sport, maar onder aan de streep weggezet worden als 'amateur'. Het is een doorn in het oog van Diane Rademaker, coach van de volleybalsters van Eurosped uit Vroomshoop. "Alleen omdat wij geen ton op de bank hebben?"

Graag had Rademaker gezien dat ook het volleybal - net als het betaald voetbal - werd gezien als proftak. "Wij trainen ook iedere dag van de week, maar hebben geen ton op de bank. Als we dat wel hadden? Dan vraag ik me af wat er was gebeurd", zegt de teleurgestelde trainster kort na de persconferentie van premier Mark Rutte.

Geen verrassing

Voor Rademaker was de boodschap van Rutte echter geen verrassing. "Er waren natuurlijk al de nodige geruchten", vervolgt ze. "De competitie ligt in ieder geval de komende vier weken stil, maar daar zal de Nederlandse Volleybalbond nog wel wat over zeggen."

Of er de komende periode helemaal geen bal wordt geslagen in 'Het Punt' is nog niet zeker. "Wij hebben ook enkele speelsters die jonger zijn dan 18 jaar. Dus we gaan nog kijken wat er mogelijk is. De dames hebben in ieder geval spullen en een schema meegekregen waardoor zij wel individuele trainingen kunnen afwerken."

Landstede Hammers

Ook door de wedstrijden van Landstede Hammers gaat een streep. Er werd vanavond eerst onderzocht wat de nieuwe maatregelen precies inhielden voor de Dutch Basketball League, maar ook daar is besloten vier weken niet te spelen.

Het Ravijn

Bij Het Ravijn wordt er de komende weken in ieder geval geen waterpolo gespeeld. Alle competities liggen stil. Morgen komt de club uit Nijverdal met een uitgebreide reactie.