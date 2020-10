Veiligheidsregio Twente over strenge maatregelen: ‘Onvermijdelijk’

"Vorige week zeiden we als veiligheidsregio dat het vijf voor twaalf was geweest", zegt Schelberg. "Toen lag het aantal besmettingen in onze regio nog op 144 per 100.000 inwoners. Inmiddels is dat getal nog veel hoger opgelopen."



De nieuwe maatregelen die het kabinet gisteravond aankondigde, zijn dan ook onvermijdelijk, vindt Schelberg. "We moeten dit met elkaar ondergaan. Het reproductiegetal* moet naar 0,9 en dat is een hele klus. Het betekent dat we ons strikt moeten gaan houden aan al deze regels."



*Het reproductiegetal R meet hoe snel de toename of afname van het aantal besmette mensen gaat. Het getal staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met corona besmet. R is dus een belangrijk getal om te zien hoe snel het virus zich in Nederland verspreidt. Als het R-getal onder de 1,0 is, dooft het coronavirus langzaam uit.

In de Veiligheidsregio Twente is de situatie momenteel 'ernstig', oftewel risiconiveau 3. In enkele regio's in de Randstad is sprake van een 'zeer ernstige' situatie, risiconiveau 4. Ondanks de regionale verschillen zijn de nieuwe maatregelen in het hele land van kracht.

Uitzonderingen

Schelberg ziet het voorlopig niet gebeuren dat er uitzonderingen komen op de strenge maatregelen in regio's waar het minder slecht gaat. "Vorige week hebben we nog heel veel werk verzet om in theaters en concertzalen meer publiek toe te staan. Nu is het toch echt overal maximaal 30 bezoekers. Het is nu niet de tijd voor uitzonderingen."

"Hopelijk gaan we in Twente zo goed scoren en ons aan de regels houden, dat er in de komende weken wel ruimte ontstaat voor een aantal uitzonderingen. Maar voorlopig zie ik het niet gebeuren."

In veel gemeenten in Twente ligt het besmettingscijfer overigens een stuk hoger dan in de andere Overijsselse veiligheidsregio, IJsselland. Daar is de situatie niet 'ernstig', maar 'zorgelijk'. Schelberg: "Dat is ook wel eens andersom geweest. De cijfers liggen heel dicht bij elkaar, maar ik weet niet waar het verschil in zit. Misschien komt het doordat we in Twente net iets meer steden hebben.”

Kat-en-muisspel

Een van de nieuwe maatregelen is dat groepen binnenshuis en buitenhuis niet groter mogen zijn dan vier personen. Dat betekent achter de voordeur niet meer dan drie gasten tegelijk. En dat aantal geldt meteen voor de hele dag. Dus geen ontvangst van meerdere groepjes achter elkaar op dezelfde dag.

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio hoopt dat de handhavers geen 'kat-en-muisspel' hoeven te gaan spelen. "Of we genoeg handvatten hebben om de nieuwe maatregelen te handhaven? Dat vind ik een verkeerde gedachte. Wat zijn we nou in hemelsnaam aan het doen als we weten dat we elkaar het ziekenhuis in brengen? Iedereen die nu denkt ‘dan ga ik thuis toch een feestje houden’, is niet doordrongen van de ernst van de situatie.”