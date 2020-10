Ziekenhuisgroep Twente: van zorgenkindje naar financieel kerngezond

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo wordt gewaardeerd met een negen door accountantsorganisatie BDO. Het ziekenhuis is in financiële zin het best presterende ziekenhuis van Overijssel.

Alle ziekenhuizen in Overijssel blijken financieel gezond te zijn, zo laat de jaarlijkse 'benchmark' van accountantsorganisatie BDO zien. Maar absolute koploper is nu ZGT, dat is opgestoomd naar een dertiende plaats van alle 64 ziekenhuizen in het land.

De ZGT krijgt maar liefst een negen voor de financiële prestaties, het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede een acht. Het Deventer Ziekenhuis en Isala in Zwolle krijgen beide een zeven, en Saxenburgh Groep in Hardenberg moet het doen met een matige zes.

Van zorgenkind naar gezond

Vooral de prestaties van de ZGT worden genoemd. Vorig jaar sloten de boeken met een 'winst' van bijna negentien miljoen euro. 2018 was het kanteljaar, waarbij voor het eerst na jaren weer zwarte cijfers werden geschreven. De jaren daarvoor leed het ziekenhuis in totaal 23 miljoen euro verlies. De ZGT had daarmee de financiële wind eindelijk weer in de rug.

Dieptepunt in 2017 voor ZGT en MST

In 2017 hadden de beide Twentse ziekenhuizen het zwaar: ze scoorden beide een drie in de 'benchmark'. Bij het MST waren het vooral de financieringslasten van het nieuwe ziekenhuis die groot waren.

ZGT rekende zich jarenlang rijker dan ze was: er was teveel uitgekeerd door verzekeraars en het ziekenhuis moest uiteindelijk twintig miljoen terugbetalen. Beide ziekenhuizen hebben de financiële malaise inmiddels achter zich gelaten.

BDO: zorg wordt onbetaalbaar

Overigens waarschuwt BDO opnieuw voor een 'zorginfarct' door de steeds maar oplopende zorgkosten. De gezamenlijke ziekenhuizen hebben vijf procent meer omzet gedraaid en de totale zorgkosten in de ziekenhuizen zijn gestegen naar negentien miljard euro. Volgens BDO is het tijd voor een 'transformatie' van de zorg, maar zal dat nog wel even duren vanwege de huidige coronacrisis.