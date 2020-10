Wijnmaker uit Raalte zit door verloren 'oranjejaar' met honderden flessen oranje wijn in zijn maag

Geen EK voetbal, geen festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding en geen Olympische Spelen. In ruil daarvoor kreeg Mulders de uitbraak van het coronavirus en een hele reeks afgelastingen.

'Prachtig mooi oranje'

"Hier hebben we ze liggen, daar hebben we ze liggen", wijst Ralph Mulders in zijn wijnkelder aan. "Prachtig mooi oranje, vanwege alle festiviteiten."

"We dachten dat 2020 hét jaar ging worden van allemaal oranje. De bevrijding, het Europees Kampioenschap, vrouwenvoetbal, de Olympische Spelen. Dus wij bedachten in 2019 om een oranje rosé te gaan maken. En toen kwam corona," aldus de eigenaar van wijngaard De Landman.

Prachtige rosé

"Toen zijn we maar even rustig aan gaan doen, we dachten dat het een paar maandjes zou duren. Maar het is allemaal niks. Nu zitten we in het najaar met een prachtige rosé."



Ralph Mulders in zijn wijngaard met een fles oranjewijn (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Omdat de meeste evenementen naar 2021 doorgeschoven zijn, zou je zeggen: verkoop die wijn dan ook in 2021. Maar zo simpel zit dat niet, legt Mulders uit. "Rosé moet fris en fruitig zijn. Dus we gaan misschien wel proberen om dit jaar een nieuwe te maken, maar het liefst zou ik willen dat mensen dit jaar nog van de oranjerosé genieten."

Dit jaar

Veel aanloop van bezoekers is er door de coronamaatregelen niet en ook de markten waarop de wijn verkocht zou worden, werden afgelast. Kortom: "We blijven er eigenlijk wel mee zitten. Dat is enorm zonde, want het is superlekkere rosé."

De oranjerosé in de Raalter Wijngaard (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Maar wat doe je als producent van wijn als je je flessen niet verkopen kan? "Dan is het altijd nog heel lekker om zelf op te drinken", lacht Mulders. "Maar volgens mijn dokter is het iets te veel, dus dat gaat niet goed."