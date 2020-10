Viruswaarheid-voorman Willem Engel stuurt zijn advocaat op advocaat Jan Vlug uit Deventer af

Willem Engel, de oprichter van de actiegroep Viruswaarheid, eist dat advocaat Jan Vlug uit Deventer stopt met het verspreiden van "opruiende en onjuiste aantijgingen" over hem. Aanleiding is het optreden van Jan Vlug in het tv-programma Jinek, waar de Deventer advocaat opriep om Engel eens goed onder de loep te nemen en hem bij één verkeerde stap te vervolgen omdat Engel voortdurend oproept de (corona)regels te overtreden.

Jan Vlug deelt de brief die hij ontving van de advocaat van Willem Engel op Twitter. Vlug wordt daarin gesommeerd een rectificatie te plaatsen. "Op de landelijke televisie, maar een rectificatie op de website van uw kantoor is eveneens bespreekbaar", schrijft advocaat Gerben van de Corput van Willem Engel.

Vlug zei op 23 september in Jinek dat Engel zou hebben opgeroepen een verpleeghuis plat te bellen en de aldaar werkzame medewerkers uit te schelden met onder andere "krijg de kanker”. "Dat is inderdaad niet juist", zegt Vlug vandaag in zijn weblog.

"Engel heeft zijn volgelingen letterlijk de volgende opdracht gegeven", schrijft Vlug. "Even een doe-opdracht tussendoor. Ik krijg net een verontrustend bericht. Er is toch weer een verzorgingstehuis op slot gegaan. Guldenakker in Goirle….. tel 013-531****. We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht, en toch proberen ze het weer. Meld alle scholen die onrechtmatige verordeningen doorvoeren en natuurlijk alle verzorgingstehuizen."

"Engel bedreigd en uitgescholden na woorden Vlug"

"Uw woorden hebben hun uitwerking niet gemist", schrijft de advocaat van Engel aan Jan Vlug. "Mijn cliënt wordt sinds de uitzending veelvuldig uitgescholden en bedreigd vanwege de door u gestelde oproep van mijn cliënt op Facebook. Vorige week werd mijn cliënt bij zijn woning opgewacht door een man die hem agressief benaderde en zelfs probeerde zich toegang tot de woning te verschaffen."

Volgens de advocaat zou Engel zich ternauwernood in zijn woning in veiligheid hebben kunnen brengen, waarop de agressieve man in blinde woede met blote handen door het glas van de deur sloeg en Engel waarschuwde dat hij het zorgpersoneel met rust moest laten.

"Gevaarlijke charlatan"

Jan Vlug is niet onder de indruk van de brief van zijn vakgenoot, zo is te lezen op zijn site. Vlug trekt flink van leer tegen de voorman van de actiegroep Viruswaarheid. Hij noemt Engel een man die een vuurtje stookt, even wacht en dan met een schijnheilig gezicht de brandweer belt. Ook vindt Vlug dat de oproepen van Engel grenzen aan terrorisme. "Ik vind Willem Engel een gevaarlijke charlatan, die onder het mom van vrede en liefde, al dansend en knuffelend een agenda uitvoert gebaseerd op pseudowetenschappelijke kletskoek", schrijft Vlug.

"Zijn oproepen om toch vooral veel te knuffelen, de 1,5 meter belachelijk te maken, te demonstreren bij scholen en verpleeghuizen plat te bellen, alsmede het voortdurend anderszins downplayen van de gevaren van corona, grenzen mijns inziens aan terrorisme."

"Als Engel vervolgens zelf wordt ontmaskerd als de charlatan die hij is dan slaat hij wild om zich heen", zo gaat Vlug verder. "Hij begint rechtszaken, doet aangifte en laat sommaties verzenden. Zo ook aan mij." Vlug neemt alleen op zijn eigen site terug dat Engel zou hebben opgeroepen een verpleeghuis plat te bellen en medewerkers daar uit te schelden. "Ik ga ervanuit met het vorenstaande mijn onjuiste bewering bij Jinek voldoende te hebben gerectificeerd. Engel zal het er in ieder geval mee moeten doen", besluit Vlug.