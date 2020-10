Busbrug in Zwolle wint Nationale Staalprijs

De Schuttebusbrug over het treinstation in Zwolle heeft de Nationale Staalprijs gewonnen in de categorie Infrastructuur. De prijs is een initiatief van de stichting Bouwen met Staal en wordt iedere twee jaar uitgereikt.

Vorig jaar viel de Schuttebusbrug ook al in de prijzen. De gemeente Zwolle, BAM, ProRail en het Duitse ingenieursbureau Setzpfandt wonnen er de 'Thüringer staatspreis' mee. Dat is een prijs voor ingenieurs en architecten die een belangrijke inbreng hebben gehad bij ingewikkelde bouwprojecten. Maar, zo zegt bouwmanager Maarten Teunissen: "De Staalprijs was de prijs waar we echt voor gingen".

Er zit ook behoorlijk wat beton in de brug, maar volgens Teunissen zit het ‘huzarenstukje’ in het staal. "De vorm en hoe we de brug hebben aangebracht zonder het treinverkeer lang stil te leggen, was een mooi voorbeeld van innovatief werken. De brug is in delen aangevoerd. Het lelijk eendje uit de bouwfase werd gaandeweg een mooie zwaan."

1.200 bussen per dag

De Schuttebusbrug is gebouwd om de drukke noordzijde van Station Zwolle te ontlasten. De bussen uit de binnenstad en het noorden van de stad maken gebruik van de brug om de reizigers snel naar het nieuwe busstation te vervoeren. De bouw van de Schuttebusbrug duurde anderhalf jaar. Elke dag rijden ongeveer 1.200 bussen over de brug om reizigers naar hun bestemming te brengen.