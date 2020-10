Uitzending Opsporing Verzocht levert vijf tips op over explosie in woning Zwolle

De politie heeft vijf tips gekregen over een explosie in een woning in Zwolle. In het programma Opsporing Verzocht werd gisteren aandacht besteed aan de zaak. Een vrouw raakte bij de ontploffing zwaargewond.

Het incident gebeurde bij een woning aan de Puntmos in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 september dit jaar. De vrouw des huizes, Mirjam, zag dat er iets in de brievenbus in de voordeur zat en wilde dat weghalen. Op dat moment volgt een harde knal.

Achteraf blijkt dat drie jongens illegaal vuurwerk, een Cobra 6, in de brievenbus in de voordeur hadden gestopt. Mirjam raakte zwaargewond aan haar hand en moest met spoed naar het ziekenhuis. Het groepje rende na hun daad lachend de wijk uit.

Tips

De politie heeft inmiddels twee jongens gesproken die aangeven dat ze van het huis zijn weggerend, maar de hulpdienst is nog op zoek naar de persoon die het explosief in de brievenbus stopte. Daarom riep ze mensen op die de jongens hebben gezien of gehoord zich te melden.

Naar aanleiding van die oproep zijn vijf tips binnengekomen. Het is niet bekend waar deze tips over gaan en of ze bruikbaar zijn.