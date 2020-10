Kerst zorgt voor licht in donkere coronatijden: piek in kerstbomenverkoop voorspeld

Nu kerst door het coronaspook vooral een 'thuiswedstrijd' dreigt te worden, verwachten de verkopers van kerstbomen een absolute piek in de verkoop. En niet alleen voor de verkoop van sparren wordt recordcijfers voorspeld, ook wordt uitgegaan van een stormloop op andere kerstartikelen. Dat voorspelt de Enschedese 'kerstboom-goeroe' Frank Bos: "Afgaande op de eerste geluiden vanuit de markt, verwachten we tot misschien wel vijftien procent meer kerstbomen te verkopen."

Frank Bos was jarenlang mede-eigenaar van Green Team Europe, een van de grotere kerstbomenleveranciers van Europa. Bos stapte twee jaar geleden uit het bedrijf, maar heeft via zijn contacten nog goed zicht op de markt. "Als je eenmaal door het kerstbomenvirus bent besmet, blijft deze branche trekken. Volgend jaar keer ik dan ook terug aan het front."

Corona-ellende

De Enschedeër zegt dat de kerstbomenverkopers voor dit seizoen een enorme run op de Nordmann en andere bomenrassen verwachten: "Juist vanwege corona. Door de gisteravond afgekondigde maatregelen moeten we de komende vier weken zoveel mogelijk binnenshuis doorbrengen. Dan heb je het dus over half november. En rond die tijd zijn heel veel mensen al volop bezig met Kerst."

Door de aangescherpte coronamaatregelen lijken grote gezellige kerstdiners met hele families vooralsnog verder weg dan ooit, laat staan wintersport in een ander land. Bos en zijn collega's verwachten dan ook dat particulieren juist vanwege al die corona-ellende het binnenshuis extra gezellig gaan proberen te maken.

Andere kerstartikelen

En dat doen 'we', aldus Bos, niet alleen met kerstbomen, maar ook voor allerlei andere kerstspulletjes als onder meer verlichting en stalletjes. "De verkoopcijfers van andere kerstspulletjes laten zich wat lastiger voorspellen, maar kerstbomen en andere kerstattributen zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden", zo weet 'kerstbomenfluisteraar' Bos uit jarenlange ervaring.

Nordmann populairste

De prijzen van kerstbomen liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. De Nordmann is al sinds mensenheugenis in veel gezinnen het populairste bomenras. "Sommige prijzenstunters zitten daar wat onder, maar de meeste exemplaren kosten tussen de twintig en veertig euro. Afhankelijk van de grootte. En dan heb je nog de hele mooie grote bomen die in de Randstad soms tachtig euro of zelfs nog meer kosten", aldus Bos.

Droge zomers

De bomen hebben overigens wel wat te lijden onder de droogte van de afgelopen zomers. Maar dat gaat vooral ten koste van de hoogte van de boom. Daar staat tegenover dat ze volgens de branche cosmetisch mooi zijn: vol en compact.

Recessie

De eventuele corona-recessie zal volgens Bos geen enkele invloed hebben op de kerstbomenverkoop. "Misschien geldt dat voor landen als Polen, Hongarije en Roemenië. Of ze daar budget hebben voor een kerstboom weet ik niet, maar in Nederland hebben we eigenlijk altijd wel geld over voor een gezellige Kerst. Sterker, door corona hebben we daar nu juist meer dan ooit behoefte aan."