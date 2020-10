Twee jaar cel geeist tegen 'Siemens-spion' die bedrijfsgeheimen verkocht aan Chinezen

De Almeloër , manager engineering bij Siemens, was sinds 2005 actief voor Siemens in China waar een 'joint venture' was opgericht met een Chinees bedrijf om daar 'turbocompressoren' te verkopen. Toen hij werd opgepakt, april 2017, op het station van Almelo, zat hij nog maar vier maanden voor zijn pensioen.

Drieduizend tekeningen

Volgens justitie heeft hij vanaf 2012 maar liefst 183 mails verstuurd met daarin drieduizend tekeningen van de SST150, een model turbocompressor. Hij zou er 127.500 euro mee hebben verdiend. Geld dat hij gebruikte om cadeautjes te kopen voor zijn Chinese maîtresses, een van hen zou zelfs een horloge van 40.000 euro hebben gekregen van hem, zo vertelde de officier van justitie.

Volgens de Almeloër ligt het genuanceerder. Siemens zou al bij aanvang van de joint venture een ouder model turbocompressor hebben 'ingebracht', speciaal omdat het bedrijf rekening hield met het 'verdwijnen' van technologie naar Chinese concurrenten. En toen een tweetal Chinese collega's bij het bedrijf stopten om voor zichzelf te beginnen 'hielp' hij ze in eerste instantie als 'vriendendienst' met een tekening van een vitaal onderdeel van een turbocompressor.

'Onder druk gezet'

In de rechtszaal vertelde hij dat hij spijt had dat hij zich liet betalen. Volgens hem werd er een foto gemaakt van het moment dat hij het geld telde en voelde hij zich vanaf dat moment 'onder druk gezet' om te blijven leveren. En dat ging door totdat hij in april 2017 werd opgepakt.

Volgens de officier van justitie heeft Siemens een schade geleden. Daarnaast zou hij Siemens een schade van geschat tussen de 2 en 4 miljoen euro hebben toegebracht omdat hun verkopen achteruit gingen door de concurrentie, die de Almeloër in het zadel hielp. Siemens eist een schadevergoeding van 250.000 euro.

Ouder model

Volgens de advocaten van de Almeloër is het niet of nauwelijks 'bedrijfsgevoelige' informatie geweest die hij heeft verstuurd. Het ging immers om een ouder model turbocompressor. Volgens de man zelf heeft hij in totaal 'maar' 19.700 euro gekregen voor de informatie, en heeft hij geen 'minnaressen' in China gehad.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.