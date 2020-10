Sportschoolhouders halen opgelucht adem, voorlopig geen extra coronamaatregelen

Hij keek gisteravond vrij relaxed naar de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge. "Je kon uit de berichten 's middags al een beetje opmaken dat de sportscholen buiten schot zouden blijven", vertelt Hoek. "Daarvoor maakte ik me wel serieus zorgen dat we dicht zouden moeten, omdat de fitnessbranche bij de vorige lockdown ook maandenlang de deuren moest sluiten."

De sportschool van Hoek ging in mei als een van de eerste sportscholen weer open. Toen was het nog maar de vraag of sportscholen uberhaupt voor 1 september weer mochten starten.

Tekst gaat verder onder de foto

De tent achter sportschool CLUB-LIFE in Hengelo (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Omdat buiten sporten wel was toegestaan, liet Hoek liet een tent van 1800 vierkante meter achter zijn sportschool plaatsen. Als de zijkanten van de tent open zijn, wordt het gezien als een overkapping. Daardoor was het mogelijk met 150 personen tegelijk te sporten.

"Uiteindelijk mochten de sportscholen vanaf juli weer open. Onze leden waren toen al ruim een maand aan het fitnessen in de tent."

Tekst gaat verder onder de video

De tent staat er nog steeds, maar Hoek wil de apparaten waarschijnlijk eind deze maand toch weer naar binnen halen. "We hopen uiteraard dat het virus indamt, mocht dat eind deze maand nog niet zo zijn dan kunnen we de tent langer huren. Maar je merkt nu wel dat het kouder en vochtiger wordt, dat is niet goed voor de apparaten."

In de tijd dat er buiten werd gesport in de tent is de sportschool van binnen opgeknapt. "We hebben geschilderd, vloeren hebben een opknapbeurt gehad en bij de groepslesruimte hebben we het podium vergroot. We kunnen dus weer naar binnen. Hier hebben we wel de restrictie dat er maximaal dertig personen per ruimte mogen zijn. Het wordt wat krapper dan in de tent, maar dat kunnen we wel reguleren middels onze reserveringssystemen."