Vijfentwintig jaar geleden bestormde het Sallandse duo Höllenboer de hitparades met hun culthit 'Busje Komt Zo', dat wekenlang op nummer 1 van de hitlijsten stond. In de documentaire '25 Jaar Busje komt zo' blikken Gerard Oosterlaar en Bas van den Toren terug op het najaar van 1995, waarin het refrein van 'Busje komt zo' als een heuse oorwurm bij half Nederland in het geheugen gegrift zat. ’25 jaar Busje komt zo’ zie je zaterdag 17 oktober om 17.40 uur bij TV Oost en op het Youtube-kanaal van RTV Oost.

In 1995 reisden Gerard en Bas drie maanden lang stad en land af om te schnabbelen in allerhande discotheken, dancings en braderieën. Het hoogtepunt voor het duo moest een optreden worden op de middenstip van het Olympisch Stadion in Amsterdam in de rust van de Champions Leaguewedstrijd Ajax-Grashoppers. Bij hun grootste optreden op 18 oktober 1995 voor zo'n 40-duizend toeschouwers spelen ze het nummer twee keer. De eerste onder luid applaus, de tweede keer met een hels fluitconcert.

Achteraf kun je dat moment uitleggen als hét kantelpunt in de Busje-buzz, omdat het de kracht én zwakte van het nummer blootlegde: de eerste keer dat je het nummer hoort vind je het geinig, maar na de tweede keer wordt het al snel irritant. Na het optreden zakte het nummer snel weg in de hitlijsten, de vervolgsingle 'Ik Word Prof' deed niets en nu is het Busje nog slechts een 'one hit wonder', een culthit, een weetje voor een popquiz.

