Openbaar Ministerie: Tomy Holten na arrestatie overleden aan overdosis drugs

Tomy Holten is op 14 maart overleden aan de gevolgen van een overdosis drugs. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM). Holten had bezoekers van een Zwolse supermarkt lastiggevallen en overleed na zijn aanhouding in het cellencomplex in Zwolle.

Uit onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie amfetamine Holten fataal is geworden. Het geweld dat bij zijn aanhouding is gebruikt, was volgens het OM 'noodzakelijk en proportioneel'. Er zal niemand strafrechtelijk vervolgd worden.

De politie werd op zaterdag 14 maart rond half zes 's middags gebeld door zowel omstanders als medewerkers van de supermarkt aan de Hogenkampspassage. De man liep de winkel in en uit, viel mensen lastig, schreeuwde en praatte onsamenhangend.

'Zombiegedrag'

Een getuige omschreef het als ‘zombiegedrag’. Op de parkeerplaats trok hij het portier van een auto open en ging op de bijrijdersstoel zitten. Het leidde volgens het OM tot grote angst bij de bestuurder. Ook trok hij het portier van een andere rijdende auto open.

Toen de politie kwam, was de man niet goed aanspreekbaar. Hij vertoonde onrustig, verward gedrag en greep naar het dienstwapen van een van de agenten. Daarop is besloten Holten gecontroleerd naar de grond te brengen om hem te boeien, zodat hij zichzelf en anderen niks aan kon doen. De man verzette zich hiertegen. De politie kreeg hulp van omstanders.

Het voorval is gefilmd en op de beelden is te zien hoe Holten tegen de grond gedrukt werd. Daarbij is ook een schoen tegen het hoofd van de man geplaatst. Dat gebeurde nadat hij een van de agenten had gebeten in zijn been. Uit onderzoek is gebleken dat met de schoen is geprobeerd te voorkomen dat de man nogmaals zou bijten. Ook is om die reden een klap gegeven door een van de agenten.

Sectie

Uit sectie is gebleken dat er geen letsels op de linkerwang zijn die passen bij het drukken met een schoen. In elk geval heeft het plaatsen van de schoen geen invloed gehad op het overlijden van de man, zo blijkt uit onderzoek. Ook heeft sectie duidelijk gemaakt dat er geen reden is om aan te nemen dat er zodanige druk is uitgeoefend op het lichaam dat hij als gevolg daarvan is overleden.

Wel is een dodelijke concentratie amfetamine aangetroffen in het bloed van Holten. Het ontregelde gedrag dat de man vertoonde, heeft volgens de onderzoekers kenmerken van een hevige reactie op drugs.